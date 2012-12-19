30میلیارد ریال اعتبار برای مشاغل خانگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله صدیقی در جلسه کمیته فرش اداره بازرگانی استان مرکزی ظهر روز چهارشنبه در اداره بازرگانی افزود: این اعتبارات از طریق تسهیلات در اختیار مشاغل خانگی و بافندگان فرش قرار می گیرد.



صدیقی در خصوص واگذاری زمین ها ومناطق صنعتی به کارگاه های بافندگی گفت: کسانی که مایل به سرمایه گذاری هستند هم به صورت نقدی و هم در موقع ساخت از طریق تسهیلاتی به آنها کمک می شود.



معاون بازرگانی داخلی استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح هایی در خصوص صنعت فرش درآینده ای نزدیک اظهارداشت: این طرح ها عبارتند از جلوگیری از زیان آور شدن صنعت فرش، بحث مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی با مرکز ملی فرش، آموزش واشتغال قالی بافان واعزام طراحان وتولیدکنندگان به کشورهای هدف است.



وی هدف از این برنامه ها در سال های آتی را استقرار و پایداری صنایع کوچک از جمله صنعت بافندگی عنوان کرد و گفت: هدف صد در صدی دولت فراهم کردن کارگاه های استاندارد برای بافندگان است،وعلاوه بر این فراهم کردن کارگاه هایی برای آموزش و حمایت های ملی پروژه ها در سال های آینده می باشد.



وی درپایان خاطر نشان کرد: هدف از اعزام طراحان و تولیدکنندگان گسترش صادرات به کشورهای هدف و در نظر گرفتن سلیقه کشورهای مشتری است.



دراین جلسه که با حضور مهندس احمد پدیداری معاون صنایع کوچک استان مرکزی و جمعی از مدیران ومسئولان صنعت فرش برگزار شد مشکلات وراه کارهایی شکلات قالی بافان بررسی شد.