تولید 15 اثر پژوهشی درباره شعار سال/ رونمایی از پنج اثر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد فزاینده کمی و کیفی در عرصه پژوهش را شاهد هستیم اضافه کرد: ضرورت تاسیس، توسعه و ساماندهی مراکز پژوهشی و یا اتاق فکر، استفاده از نیروهای متخصص و رعایت اخلاق حرفهای از جمله ضرورتهای لازم در عرصه پژوهش است که باید این نقاط ضعف رفع شود.
وی ادامه داد: نیازشناسی و نیازسنجی و ابتناء پژوهش ها بر میراث دینی و معنوی و بومی از دیگر ضرورتهای جامعه در این باره است.
انتشار 900 جلد کتاب و 9 نشریه
رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با بیان اینکه این مرکز با هدف ایجاد حلقه واسط میان حوزه و صدا و سیما راه اندازی شده است، اظهار داشت: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما از سال 73 راه اندزای شد و تاکنون 9 نشریه از جمله سیاحت غرب، دین و رسانه و ... همچنین 900 جلد کتاب از جمله محصولات این مرکز است.
وی با بیان اینکه 296 عنوان پژوهش در چهار محور دین، امید، آگاهی بخشی و اخلاق که در فرمان رهبری به رئیس صدا و سیما انجام شده است، اضافه کرد: تولید فیلم نامه، نرم افزارهای چند رسانه ای، شناسایی و معرفی کارشناسان مختلف علوم انسانی و اندیشمندان تراز اول اسلام از دیگر دستاوردهای این مرکز است.
گودرزی از تولید آئین برنامه سازی زندگانی 14 معصوم(ع) از جمله زندگانی امام صادق(ع) خبر داد و اظهار داشت: 12 کارگاه فیلم نامه نویسی در سال جاری توسط این مرکز در حال برگزاری است.
رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما از امضای 25 تفاهم نامه با مراکز مختلف خبرداد و تصریح کرد: در سال 90 و 91 ، 490 پروژه پژوهشی را تولید و اجرا کردیم.
رونمایی از 5 اثر جدید در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
وی از رونمایی از پنج اثر جدید شامل نرم افزار و کتاب با موضوعات آئین برنامه سازی زندگانی امام صادق(ع)، موسیقی و رسانه، پیامهای صبحگاهی، آئین برنامه سازی درباره عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی ایرانی خبرداد.
گودرزی افزود: 15 اثر پژوهشی با موضوع شعار سال امسال یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تولید شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با اشاره به رونمایی از پنج اثر جدید در این مرکز گفت: 15 اثر پژوهشی درباره شعار سال تولید شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد فزاینده کمی و کیفی در عرصه پژوهش را شاهد هستیم اضافه کرد: ضرورت تاسیس، توسعه و ساماندهی مراکز پژوهشی و یا اتاق فکر، استفاده از نیروهای متخصص و رعایت اخلاق حرفهای از جمله ضرورتهای لازم در عرصه پژوهش است که باید این نقاط ضعف رفع شود.
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