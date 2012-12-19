تولید 15 اثر پژوهشی درباره شعار سال/ رونمایی از پنج اثر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال‌های اخیر رشد فزاینده کمی و کیفی در عرصه پژوهش را شاهد هستیم اضافه کرد: ضرورت تاسیس، توسعه و ساماندهی مراکز پژوهشی و یا اتاق فکر، استفاده از نیروهای متخصص و رعایت اخلاق حرفه‌‌ای از جمله ضرورتهای لازم در عرصه پژوهش است که باید این نقاط ضعف رفع شود.



وی ادامه داد: نیازشناسی و نیازسنجی و ابتناء پژوهش ها بر میراث دینی و معنوی و بومی از دیگر ضرورتهای جامعه در این باره است.



انتشار 900 جلد کتاب و 9 نشریه



رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با بیان اینکه این مرکز با هدف ایجاد حلقه واسط میان حوزه و صدا و سیما راه اندازی شده است، اظهار داشت: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما از سال 73 راه اندزای شد و تاکنون 9 نشریه از جمله سیاحت غرب، دین و رسانه و ... همچنین 900 جلد کتاب از جمله محصولات این مرکز است.



وی با بیان اینکه 296 عنوان پژوهش در چهار محور دین، امید، آگاهی بخشی و اخلاق که در فرمان رهبری به رئیس صدا و سیما انجام شده است، اضافه کرد: تولید فیلم نامه، نرم افزارهای چند رسانه ای، شناسایی و معرفی کارشناسان مختلف علوم انسانی و اندیشمندان تراز اول اسلام از دیگر دستاوردهای این مرکز است.



گودرزی از تولید آئین برنامه سازی زندگانی 14 معصوم(ع) از جمله زندگانی امام صادق(ع) خبر داد و اظهار داشت: 12 کارگاه فیلم نامه نویسی در سال جاری توسط این مرکز در حال برگزاری است.



رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما از امضای 25 تفاهم نامه با مراکز مختلف خبرداد و تصریح کرد: در سال 90 و 91 ، 490 پروژه پژوهشی را تولید و اجرا کردیم.



رونمایی از 5 اثر جدید در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما



وی از رونمایی از پنج اثر جدید شامل نرم افزار و کتاب با موضوعات آئین برنامه سازی زندگانی امام صادق(ع)، موسیقی و رسانه، پیامهای صبحگاهی، آئین برنامه سازی درباره عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی ایرانی خبرداد.



گودرزی افزود: 15 اثر پژوهشی با موضوع شعار سال امسال یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تولید شده است.

