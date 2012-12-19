زلزله زدگان تحت حمایت امداد 20 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن عنایتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، به آخرین وضعیت امداد رسانی به زلزله زدگان استان اشاره کرد و اظهارداشت: بر اثر زمین لرزه 5.5 ریشتری زهان، 531 واحد مسکونی مددجویان این نهاد خسارت دیده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 52 واحد مسکونی بین 80 تا 100 درصد تخریب شده است، افزود: همچنین 37 واحد بین 50 تا70 درصد خسارت داشته است.

عنایتی همچنین به سایر خدمات ارائه شده به زلزله زدگان اشاره کرد و ادامه داد: مبلع یک میلیارد ریال برای سبد غذایی، بسته های بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه روزانه 300 وعده غذای گرم در بین زلزله زدگان توزیع می شود، بیان کرد: همچنین روزانه یک هزار و 200 قرص نان بین تمامی زلزله زدگان توزیع می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه تامین لوازم خانگی مددجویان نیز از دیگر خدمات این نهاد است، یادآور شد: همچنین نظارت و امور اجرایی احداث منازل تخریب شده نیز بر عهده این نهاد است.