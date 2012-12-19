گودبرداری باز قربانی گرفت/ مرگ تلخ کارگر ساختمانی زیر آوار

جلال ملکی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: ساعت 10.51 دقیقه امروز حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله دو ایستگاه به محل حادثه در خیابان 17 شهریور اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد در یک محوطه هزار متری گود برداری انجام شده که دیواره ضلع جنوب غرب آن به یکباره ریزش و کارگری در زیر خروارها خاک مدفون شده است.آتش نشانان پس از ایمن سازی محل، عملیات آواربرداری را آغاز کرده و پس از 90 دقیقه کارگر ساختمانی را از زیر خاک بیرون کشیدند.

وی ادامه داد : امدادگران اورژانس پس از معاینه این کارگر مرگ او را تایید کردند و ساعت12:01 آتش نشانان به ایستگاه های خود بازگشتند.