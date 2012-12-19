ادارات چهارمحال و بختیاری روزهای پنجشنبه تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: با توجه به تصمیم گیری برای تعطیلی پنجشنبه، میزان افزایش ساعت کار در دیگر روزهای هفته به زودی اعلام می شود.

وی تأکید کرد: مراکز درمانی و بهداشتی از تعطیلی روزهای پنجشنبه مستثنی بوده و شعب شیفت بانکها نیز در روزهای پنجشنبه دائر است.



وی ادامه داد: برنامه ریزیهای در این خصوص انجام شده است.

برگزاری همایش پژوهشی انتقال یافته های تحقیقاتی در چهارمحال و بختیاری

همایش انتقال یافته های تحقیقاتی همراه باکارگاه آموزشی دیروز صبح افتتاح شد وتاامروزباحضور محققین وکارشناسان کشاورزی ادامه دارد.

مدیر ترویج وهماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، هدف از برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی را انتقال دانش روز توسط محققین مرکز تحقیقات به کارشناسان کشاورزی است تا کارشناسان با استفاده از یافته های جدید بتوانند تاثیر به سزایی درافزایش عملکرد تولیدات کشاورزی داشته باشند.

رئیسیان برگزاری این کارگاه را نقطه ی شروع آموزش کشاورزان و دامپروران دانست وافزود: مروجان این اطلاعات را آموخته و به کشاورزان می آموزند.

حضور119 هزار کندو زنبورعسل دراستان چهارمحال و بختیاری

معاون امور دام سازمان جهادکشاورزی استان،از اتمام سرشماری کندو های زنبور عسل در استان خبرداد.

برزو هیبتیان طبق سرشماری امسال تعداد کندوهای استان را 119 هزار و555 فروند اعلام کرد و بیان داشت: تعداد کندوخای چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته پنج هزارو675 کندودراستان افزایش داشته است.

وی افزود: ازکندوهای سرشماری شده 119 هزار و 548 فروند کندو مدرن و بقیه بومی است که کندوهای بومی در شهرستان اردل واقع هستند.

معاون امور دام گفت: 665 تن و 358 کیلوگرم عسل در سال زراعی گذشته تولید شد که پیش بینی می شد هزارتن عسل برداشت شود، اما به دلیل بروز خشکسالی و وجود گردو غبار تنها15درصد افزایش تولید عسل داشتیم.

پایان نخستین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد شهرکرد

مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو با حضور دبیر شورای فرهنگی و مسئول تربیت بدنی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست، معاونین و رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: نخستین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو با حضور 44 تیم و در قالب هشت گروه در مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، امروز به کار خود پایان داد.

همتیان هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی عنوان کرد و افزود: در مرحله نهایی، پس از یک رقابت تنگاتنگ، تیم رشته میکروبیولوژی با نتیجه چهار بر دوموفق شد تیم رشته دامپزشکی را شکست دهد و مقام اول را به خود اختصاص دهد.

ارائه 10هزار مشاوره توسط مراکز مشاوره در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 33 مرکز مشاوره با هدف ارائه خدمات مشاوره و مداخله به موقع در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج و تحصیل در چهارمحال وبختیاری خبر داد و افزود: از این تعداد مراکز،21 مرکز سلامت روان،یک مرکز دولتی،11 مرکز مشاوره حضوری و یک مرکز صدای مشاور به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان مشغول هستند.

سعیدی افزود: در شش ماهه اول سال جاری شش هزار و 100 نفر به مراکز مشاوره تحت نظارت این اداره کل مراجعه کرده و خدمات مشاوره دریافت کردند.