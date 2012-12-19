تیم بسکتبال با ویلچر جوانان از سد پرسپولیس گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار تیم بسکتبال با ویلچر جوانان موفق شد با نتیجه 54 بر 44 از سد تیم پرسپولیس تهران عبور کند و اولین دیدار تدارکاتی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
این مسابقه توسط داوران رسمی قضاوت شد و آقاکوچکی، رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر، لواسانی، رئیس هیات استان تهران، برجسته، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک و گلشنی مدیر لیگ و مسابقات باشگاهی فدراسیون در کنار تماشاگران این دیدار حضور داشتند.
تیم جوانان در دومین دیدار تدارکاتی به مصاف ستارگان ایثار تهران خواهد رفت. دومین مرحله تمرینات ملی پوشان جوان ایران که از 25 آذر ماه آغاز شده، اول دی ماه پایان خواهد یافت.
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