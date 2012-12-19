55 درصد مدجویان قزوین زنان سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، احمد عجم استاندار، آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، ائمه جمعه، روحانیون، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، استادان و کارشناسان در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

هدایت صفری در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: زنان سرپرست خانوار از گروههای آسیب پذیری هستند که با داشتن مسئولیت های سنگین باید مورد حمایت جدی قرار گیرند تا بتوانند به خوبی از مشکلات عبور کنند.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار هم نقش مادری و هم پدری را بر عهده دارند و با مشکلات زیادی از جمله بروز بیماریها، عدم نشاط، ناامیدی و یاس از مولفه های تاثیرگذاری است که مانع شکوفایی استعداد و توانایی افراد می شود.

55 درصد مددجویان استان زنان سرپرست خانوارند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: برای تبدیل تهدیدها به فرصت و سپس طرحها و دستاوردهایی که به استقلال خانواده ها منجر شود لازم است پیوند دانشگاه، حوزه و کمیته امداد را تقویت کنیم تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.

صفری یادآورشد: در حال حاضر 55 درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که تعداد آنها بالغ بر 14 هزار نفر است.

این مسئول گفت: با گذشته بیش از سه دهه از فعالیت کمیته امداد تاکنون خدمات متنوعی به مدجویان ارائه شده و گره های زیادی از مشکلات آنها گشوده شده است.

صفری اظهارداشت: این نهاد حمایتی با پشتوانه علمی و نگاه بنیادین تلاش می کند تا با برگزاری همایش های تخصصی و علمی ضمن آسیب شناسی مسائل نسبت به تقویت توانمندی زنان سرپرست خانوار گامهای اساسی بردارد.

وی یادآورشد: نگاه کمیته امداد فقط تامین معیشت خانواده های نیازمند نیست بلکه در دهه چهارم باید تفکر و اعتماد به نفس خانواده ها را تقویت کنیم تا استعداد خود را دریابند و در اشتغال، کارآفرینی نقش موثری ایفا کنند.

صفری گفت: مددجویان کمیته امداد انسانهای مستعد و خلاقی هستند که توانسته اند با پیمودن مسیرهای موفقیت توانمندی های خود را عرضه کنند که پذیرش 330 نفر در کنکور سراسری از جمله آنهاست.

این مسئول از همکاری روحانیون، ائمه جمعه، استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و خیرین با کمیته امداد تقدیر کرد و وفقیت های این نهاد را مرهون این تعامل دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین یادآورشد: در شرایط کنونی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ضمن کار و تلاش مضاعف، صرفه جویی در همه امور را مورد توجه جدی قرار دهیم.