زمینه تحقیق برای جوانان فراهم نیست/ حقوق مولفان رعایت نمی شود

رضاعلی فلاح زاده که ارائه 30 مقاله علمی و پژوهشی در همایش های ملی و بین المللی را در کارنامه دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان باید در مرحله نخست جایگاه واقعی پژوهش را برای آنان روشن کرد.

جایگاه پژوهش را به جوانان نشان دهیم

این محقق افزود: نوجوانان و جوانان ما باید بدانند که هر آنچه امروز وجود دارد، دارای پیشینه ای پژوهشی است و یکی از ملاک های مهم رتبه بندی کشورها از لحاظ قدرت، پیشرفت آنها در علوم است.

وی گفت: اسطوره های پژوهشی و دانشمندان ما به خصوص دانشمندان معاصر باید هر چه بیشتر و بهتر به جوانان معرفی شوند زیرا معرفی مشاهیر علمی هر اجتماع و نکوداشت آنها، بهترین مشوق برای جوانانی است که به دنبال الگو برای ساختن آینده خویش هستند.

اسطوره های علمی را با نگاه به اخلاق معرفی کنیم

فلاح زاده ادامه داد: در کنار معرفی جایگاه پژوهش و اسطوره های علمی اجتماع باید به اخلاق نیز توجه ویژه شود زیرا الگو گیری جوانان از اساتید معرفی شده تنها معطوف به علم نمی شود و گاهی در مسائل اجتماعی و فردی نیز توسط جوانان الگو برداری هایی صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: در دومین گام در راستای ترویج پژوهش در بین جوانان باید آموزش نحوه پژوهش و نوآوری در بین قشر جوان و نوجوان جدی گرفته شود.

روش های تحقیق را بیاموزیم/ لزوم توجه به بسترسازی

این مدرس دانشگاه ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی با هدف آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با روش های کشف مشکل، بیان و حل آن و در کل روش تحقیق تاثیر به سزایی در راستای جهت دهی صحیح به حس کنجکاوی دانش آموزان و دانشجویان و راهنمایی آنها به سمت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی دارد و خوشبختانه در راستای آموزش این مهم در حیطه علوم مختلف، اساتید بومی زیادی داریم.

وی عنوان کرد: سومین مرحله نیز ایجاد بسترهای مناسب پژوهش است و لازم است، پس از شکل گیری انگیزه و آشنایی با روش های تحقیق، بستر انجام تحقیق نیز فراهم شود تا دانش آموز و دانشجوی ما بتواند در قالب آزمایشات و تحقیقات، عطش خود را به انجام تحقیق و ارائه نتایج که ماحصل دو مرحله قبل است، پاسخ بگوید.

این پژوهشگر گفت: این مرحله نیازمند همکاری و حمایت سازمانها و ادارات مرتبط با موضوع مورد تحقیق با مراکز علمی و پژوهشی است که نتیجه آن جز پیشرفت و ارتقا

کیفیت فعالیت این سازمانها و مراکز علمی و در کل پیشرفت کشورمان نخواهد بود.

برای ارائه تحقیقات در داخل کشور مشکلی وجود ندارد

فلاح زاده که تاکنون موفق به ارائه 30 مقاله علمی و پژوهشی در همایش های ملی و بین المللی شده است، اظهار داشت: خوشبختانه بستر مناسبی برای انتشار مقالات در داخل کشور وجود دارد و افراد پژوهشگر می توانند ماحصل تحقیقات خود را در قالب مقالات علمی و پژوهشی در همایش ها و نشریات داخلی منتشر کنند.

وی افزود: مشکل، بیشتر در ارائه مقالات در همایش ها و نشریات خارجی است و برگرداندن مقالات از فارسی به لاتین بدون فوت محتوی و هزینه های ارائه مقالات از جمله مشکلات ارائه مقالات در همایش ها و نشریات خارجی است.

مشکلات چاپ بیشتر از نگارش است

فلاح زاده که تاکنون چهارعنوان کتاب تخصصی در رشته مهندسی محیط زیست و بهداشت محیط را به چاپ رسانده است، ادامه داد: در خصوص کتاب نیز مسئله هزینه چاپ وجود دارد و گاهی تامین هزینه چاپ و انتشار یک کتاب از نگارش آن سخت تر است.

وی افزود: بازگشت سرمایه به سختی و به مرور زمان صورت می گیرد و همین مسئله انتشار آثار بعدی را با تأخیر روبرو می کند.

حقوق مولفان رعایت نمی شود/ تمایل به نرم افزار به جای مطالعه کتاب

این مولف ادامه داد: سیر نزولی وضعیت مطالعه و سرانه آن و گرایش به مطالعه فایل های الکترونیک و نرم افزار ها به جای کتاب برخی دیگر از مشکلات است.

وی افزود: بعضا نیز انتشار غیر قانونی کتاب ها به صورت الکترونیک و عدم رعایت حقوق مولف تاثیر منفی بر انگیزه نویسندگان برای نگارش آثار دیگر می گذارد.

فلاح زاده که عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های تابعه مرکز رشدفناوری ابرکوه است در مورد جایگاه این مراکز در مقوله تبدیل علم به ثروت اظهار داشت: وجود مراکز تخصصی به منظور دستیابی به هدف والای عملی سازی علوم ضرورت هر جامعه ای است که مدعی پیشرفت و تحقق آرمانهای خود است.

وی افزود: مراکز رشد فن آوری به عنوان حلقه واسط بین مراکز علمی چون دانشگاهها و مراکز صنعتی هستند و در این راستا دستاوردهای خوبی داشته اند.

فلاح زاده گفت: این مراکز در صورتی که تخصصی تر و علمی تر عمل کنند، می توانند به عنوان تنها مرکز تخصصی تجاری سازی علوم شاهد دستاوردهای چشمگیری باشند.