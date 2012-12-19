به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش‌های صورت گرفته توسط متولیان ورزش در استان قم و همچنین روی باز و استقبالی که مسئولان حوزه‌های علمیه و نهادهای حوزی و دانشگاهی در سال‌های اخیر از خود نشان داده‌اند، آرام آرام ورزش در بین طلاب و روحانیون و دانشجویان در حال نهادینه شدن است.



برگزاری نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش با همکاری حوزه علمیه قم و تربیت بدنی سابق و همچنین ملاقات‌ها و جلسات متعدد مسئولان حوزه علمیه قم با مسئولان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی همگی گویای علاقمند به توسعه ورزش طلاب و روحانیون و همچنین قشر دانشگاهی است.



به همین منظور در سال‌های اخیر شاهد برگزاری مسابقات متعدد ورزشی قهرمانی در رشته‌های متنوع در بین طلاب و دانشجویان در نقاط مختلف و در مراکز گوناگون دانشگاهی و حوزوی بوده‌ایم و اکنون قرار است نخستین دوره رقابت‌های ورزشی قهرمانی جام وحدت حوزه و دانشگاه در قم برگزار شود.



بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی مسئولان و متولیان برگزاری این مسابقات، نخستین دوره رقابت‌های ورزشی جام وحدت حوزه و دانشگاه از روز پنجشنبه سی‌ام آذر ماه آخرین روز پائیز سال جاری در دو رشته ورزشی در قم آغاز می‌شود.



این در شرایطی است که این دوره از مسابقات با همکاری تربیت بدنی جامعه ‌المصطفی ‌العالمیه، هیئت ورزش‌های دانشگاه و دهکده ورزشی پرشین با شرکت پرتعداد علاقمندان به ورزش در این دهکده ورزشی در بوستان تفریحی ورزشی غدیر قم برگزار می‌شود.



در این دوره از رقابت‌ها ورزشکاران طلبه و دانشجو از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حوزوی قم قرار است در دو بخش آقایان و بانوان در تلاش برای کسب عناوین اول تا سوم دو رشته ورزشی دارت و تیراندازی با کمان با یکدیگر به رقابت بپردازند.



طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، مسابقات این جام از صبح پنجشنبه در دو رشته دارت و تیراندازی با کمان آقایان به انجام می‌رسد و بانوان شرکت کننده نیز روز جمعه رقابت‌ خود در این دوره رشته را برگزار می‌کنند.



با پایان دو روز رقابت ورزشکاران شرکت کننده در نخستین دوره رقابت‌های ورزشی قهرمانی جام وحدت حوزه و دانشگاه و شناخت برترین‌ها، برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اختتامیه نیز صورت گرفته و این مراسم با تقدیر از نفرات و تیم‌های برتر روز هفتم دی ماه به انجام می‌رسد.

