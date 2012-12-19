به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در اولین همایش سازمانهای مردم نهاد استان تهران که به مرکزیت غرب استان تهران در شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار داشت: با حمایت دولت و استقبال گسترده مردم از فعالیت در سازمانهای مردم نهاد، طی چند سال اخیر اثرگذاری و نقش این سازمانها در ابعاد مختلف رشد و پیشرفت جامعه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

وی افزود: با توجه به نگاه دینی نظام جمهوری اسلامی ایران و توجه ویژه دین اسلام به مباحث تعاون و همکاری، بستر مناسبی برای فعالیتهای این گونه سازمانها در کشور ایجاد شده است به نحوی که هم اکنون این سازمانها با گسترش دامنه فعالیت در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی وارد شده و به فعالیت پرداختند.

فعالیت سازمانهای مردم نهاد نقطه قوتی برای نظام است



این مسئول، فعالیت سازمانهای مردم نهاد را نقطه قوتی برای نظام دانست و گفت: اگر فعالیت این تشکلها ساماندهی شود، بازوهای پرتوانی برای چرخه اقتصادی و فرهنگی کشور هستند.

جوهری ادامه داد: می توان با واگذاری برخی مسائل به مردم تعامل بین دولت و مردم را افزایش داد که این مسئله علاوه بر استفاده از خرد جمعی در دست یابی به اهداف عالی نظام منجر به افزایش اعتماد و مشارکت پذیری مردم در اداره امور کشور خواهد شد.

لزوم بهره گیری از ظرفیت استثنایی نهادهای مردمی



فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به ظرفیت منحصر به فرد بودن سازمانهای مردم نهاد گفت: در حال حاضر برخیها NGO ها با جمعیتی بالغ بر 20 هزار عضو فعالیت می کنند که این آمار نشان از ظرفیت استثنایی و ویژه این نهادها دارد که باید با حمایت هرچه بیشتر از آنها استعدادهای بالقوه را بالفعل کرده و نهایت بهره را برد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 50 سازمان مردم نهاد در شهرستان شهریار فعالیت دارند که برای رسیدن به اهداف عالی دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان از ظرفیت این مراکز استفاده کرد.