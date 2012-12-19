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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

مالکی در گفتگو با مهر:

ذوب‌آهن به دنبال قهرمانی جام حذفی است/ جام را به اصفهان باز می‌گردانیم

ذوب‌آهن به دنبال قهرمانی جام حذفی است/ جام را به اصفهان باز می‌گردانیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: ما برای قهرمانی جام حذفی تلاش خواهیم کرد و می‌خواهیم این جام را به اصفهان باز گردانیم.

بهمن مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل شهرداری یاسوج در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: من و تمام بازیکنان با تمرینات خوبی که داشتیم در شرایط ایده‌آلی قرار گرفته و آماده بازی سخت خود مقابل تیم شهرداری یاسوج هستیم.

وی ادامه داد: فیلم بازی شهرداری را دیده‌ایم و فکر نمی‌کنم این تیم بتواند برای ذوب‌آهن مشکل ساز شود و با آمادگی بازیکنان می‌توانیم این تیم را شکست داده به مرحله بعد صعود کنیم.

مدافع تیم ذوب‌آهن در مورد بازی هفته گذشته تیمش مقابل حفاری اهواز اضافه کرد: به نظر من درست نیست کسی در مورد خودش نظر بدهد و من نیز مانند سایر بازیکنان نتیجه تلاش وتمرینات خودم را در این چند بازی اخیر دیدیم و خوشحالم که خیلی خوب در زمین ظاهر شدم.

مالکی درباره شرایط متفاوت ذوب‌آهن در جام حذفی و لیگ برتر ادامه داد: به نظر من جام حذفی جداست و لیگ برتر نیز از جام حذفی جداست. ماهم مانند تیم های دیگر دوست دارم برای هر دو جام تلاش کنیم و مطمن باشید در لیگ برتر نیز به شرایط ایده‌آل خود مانند جام حذفی نزدیک خواهیم شد.

کد مطلب 1770621

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