بهمن مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل شهرداری یاسوج در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: من و تمام بازیکنان با تمرینات خوبی که داشتیم در شرایط ایده‌آلی قرار گرفته و آماده بازی سخت خود مقابل تیم شهرداری یاسوج هستیم.

وی ادامه داد: فیلم بازی شهرداری را دیده‌ایم و فکر نمی‌کنم این تیم بتواند برای ذوب‌آهن مشکل ساز شود و با آمادگی بازیکنان می‌توانیم این تیم را شکست داده به مرحله بعد صعود کنیم.

مدافع تیم ذوب‌آهن در مورد بازی هفته گذشته تیمش مقابل حفاری اهواز اضافه کرد: به نظر من درست نیست کسی در مورد خودش نظر بدهد و من نیز مانند سایر بازیکنان نتیجه تلاش وتمرینات خودم را در این چند بازی اخیر دیدیم و خوشحالم که خیلی خوب در زمین ظاهر شدم.

مالکی درباره شرایط متفاوت ذوب‌آهن در جام حذفی و لیگ برتر ادامه داد: به نظر من جام حذفی جداست و لیگ برتر نیز از جام حذفی جداست. ماهم مانند تیم های دیگر دوست دارم برای هر دو جام تلاش کنیم و مطمن باشید در لیگ برتر نیز به شرایط ایده‌آل خود مانند جام حذفی نزدیک خواهیم شد.