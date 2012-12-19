بهمن مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل شهرداری یاسوج در چارچوب رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: من و تمام بازیکنان با تمرینات خوبی که داشتیم در شرایط ایدهآلی قرار گرفته و آماده بازی سخت خود مقابل تیم شهرداری یاسوج هستیم.
وی ادامه داد: فیلم بازی شهرداری را دیدهایم و فکر نمیکنم این تیم بتواند برای ذوبآهن مشکل ساز شود و با آمادگی بازیکنان میتوانیم این تیم را شکست داده به مرحله بعد صعود کنیم.
مدافع تیم ذوبآهن در مورد بازی هفته گذشته تیمش مقابل حفاری اهواز اضافه کرد: به نظر من درست نیست کسی در مورد خودش نظر بدهد و من نیز مانند سایر بازیکنان نتیجه تلاش وتمرینات خودم را در این چند بازی اخیر دیدیم و خوشحالم که خیلی خوب در زمین ظاهر شدم.
مالکی درباره شرایط متفاوت ذوبآهن در جام حذفی و لیگ برتر ادامه داد: به نظر من جام حذفی جداست و لیگ برتر نیز از جام حذفی جداست. ماهم مانند تیم های دیگر دوست دارم برای هر دو جام تلاش کنیم و مطمن باشید در لیگ برتر نیز به شرایط ایدهآل خود مانند جام حذفی نزدیک خواهیم شد.
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