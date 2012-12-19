ادعای پایان جهان شایعه ای خالی از مستندات علمی است

حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا در خصوص شایعه بی اساس پایان جهان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: شایعه پایان پذیری جهان یک شایعه بی اساس و خالی از مستندات علمی است.



وی در ادامه بیان داشت: شایعه ای هر سال در ماه دسامبر از سوی دانشمندان ناآگاه بر اساس برداشت غلط نه علمی رسانه ای می شود و این خرافه عده ای را به خود مشغول می کند در حالی که هیچ علومی از قبیل عقلی، نقلی، تجربی و نجومی این چنین فرضیه را تأیید نمی کنند.



رئیس اداره امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه بایستی پیش بینی آن هم به این مهمی مستند باشد اظهار داشت: علوم عقلی، نقلی ونجومی که هیچ کدام این اتفاق را تأیید نمی کنند و در واقع بایستی گفت یک نوع خیال پردازی و حدس و گمان است که می خواهند اندیشه بشری را از علم و پژوهش و تحقیق آن هم در هفته پژوهش به این مطلب سست و موهن سوق دهند.



وی در پایان با اشاره به اینکه در فضای علمی و مجازی کنونی جواب شبهات بی اساس را باید مستدل و علمی پاسخ داد خاطرنشان کرد: لذا می طلبد با استمداد از آیات الهی و روایات و استفاده از دانشمندان در رشته نجوم پاسخ مستدل و قانع کننده ای را ارائه کرد تا پس از فروکش کردن شایعه و دریافت جواب متقن توده تحصیل کرده و عوام جامعه پی به پوچی و بی اساس بودن اینگونه شایعات ببرند.