موضوع سخنرانی های قبل از نمازجمعه دیماه ورامین "بصیرت" و "دهه آخر صفر" است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید محمدی یکتا با اشاره به اینکه 9 دی ماه به عنوان یوم الله حماسه عاشوراییان نامگذاری شده است، ادامه داد: به همین دلیل سخنران جمعه یکم دی ماه سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی ورامین است و محور سخنان وی "بصیرت" خواهد بود.

وی با اشاره به جمعه هشتم دی ماه گفت: تأثیر قیام امام حسین(ع) در حرکت عاشوراییان در 9 دی 88 سبب شد تا گردهمایی حلقه های صالحین را در روز جمعه هشت دی ماه همراه با سخنرانی سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با موضوع "بصیرت" را تدارک ببینیم.

محمدی یکتا حجت الاسلام احمد جغتایی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان پاکدشت را به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ های سومین جمعه دی ماه معرفی کرد و گفت: این مسئول در جمعه 15 دی ماه و با توجه به اینکه پنجشنبه 14 دی ماه روز اربعین حسینی است با محوریت بررسی دلایل و عوامل قیام اباعبدالله(ع) قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی خواهد کرد.

وی سپس جمعه 22 دی ماه را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این جمعه، مصادف با روز 28 ماه صفر و شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) است، برای سخنرانی این روز از حجت‌الاسلام سید ابوالقاسم شجاعی از خطبای برجسته‌ تهران که از گردانندگان هیئت فاطمیون از هیئات اصیل و قدیمی تهران بوده، دعوت شده است.

مدیر روابط عمومی ستاد نماز جمعه با اشاره به برنامه‌ های روز 29 دی ماه یادآور شد: برای سخنرانی این روز و به مناسبت روز وقف از حجت الاسلام غلامعلی قدیریان سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین برای سخنرانی دعوت شده است.

محمدی یکتا عنوان داشت: سخنرانیهای ذکر شده در ساعت 11 و 35 دقیقه شروع می ‌شود و تا 12به مدت ۲۵دقیقه ادامه دارد و سخنرانان پس از پایان نماز عصر پاسخگوی سئوالات احتمالی نمازگزاران و مؤمنین هستند.

مسابقات استانی آزمایشگاهی زیست شناسی دوره متوسطه در قرچک برگزار شد

مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی مناطق شهرستانهای استان تهران در مرکز آموزش نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش قرچک برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور دانش آموزان دختر و پسر برگزیده مناطق 20 گانه شهرستانها برگزار شد، دانش آموزان شرکت کننده درآزمون کتبی و عملی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نورالدین فتاحی کارشناس مسئول گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در حاشیه این مسابقات گفت: همه ساله در دروس فیزیک، زیست شناسی و رایانه و شیمی مسابقات و المپیادهایی را در سطح استان برگزارمی شود و هدف از برگزاری این برنامه ها، تقویت بخش عملی و کارگاهی این دروس است که دانش آموزان برگزیده پس از برگزاری دوره های آمادگی به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

قاسم عرب شیراز معاون آموزش متوسطه و محمد اردستانی کارشناس مسئول دوره متوسطه منطقه قرچک با حضور در محل مسابقات از روند اجرایی و نحوه برگزاری آزمون بازدید کردند.

گفتنی است، دبیرخانه زیست شناسی استان در اداره آموزش و پرورش قرچک دایر است.