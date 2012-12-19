  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

دیلی میل خبر داد؛

هونتلار برای پیوستن به آرسنال هفته‌ای 100 هزار پوند می‌خواهد

هونتلار برای پیوستن به آرسنال هفته‌ای 100 هزار پوند می‌خواهد

کلاوس یان هونتلار ، مهاجم هلندی باشگاه شالکه اعلام کرده تنها در صورتی در ماه ژانویه به آرسنال خواهد پیوست که بیشترین دستمزد را در بین بازیکنان این تیم دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه آرسنال برای انتقال 6 میلیون پوندی هونتلار با شالکه وارد مذاکره شده و مدیر برنامه های این بازیکن نیز اعلام کرده از علاقه آرسن ونگر به این مهاجم هلندی آگاه است.

این در حالی است که مهاجم اسبق رئال به این سادگی ها حاضر نیست به آرسنال برود و حتی گفته برای اینکه پیراهن توپچی ها را بر تن کند حداقل هفته ای 100 هزار پوند دستمزد می خواهد.

آرسنال در صورتی که راضی شود چنین دستمزدی را پرداخت کند هونتلار به پردرآمدترین بازیکن این تیم تبدیل خواهد شد.

پردرآمدترین بازیکن فعلی آرسنال لوکاس پودولسکی مهاجم آلمانی این تیم است که گفته می شود هفته ای 90 هزار پوند دریافت می کند.
 

کد مطلب 1770626

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