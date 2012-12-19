کسب رتبه نخست کشوری توسط دانش آموزان مدارس شاهد قم

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ بر اساس گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان قم،‌ در نهمین دوره از مسابقات تحقیق و پژوهش کشوری که با موضوعات مختلف ویژه دانش آموزان مدارس شاهد برگزار شد سه دانش آموز مجتمع ایثارگران حضرت معصومه(س) حائز رتبه اول و سه نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد جواد الائمه (ع ) موفق به کسب رتبه دوم شدند.

حیدر رستمی کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اعلام این خبر گفت: مسابقه تحقیق و پژوهش مرحله نهم شاهد وایثارگران با موضوعات متنوع براساس شیوه نامه وزارتی از آبان سال 90 در سطح مدارس، نواحی و مناطق آغاز شده است که دانش آموزان استان با علاقه خاصی در این مسابقات شرکت داشته اند.



وی افزود: 975 نفر شرکت کننده در مرحله اول این مسابقه در نواحی حضور یافتند که پس از داوری در سطح استان تعداد 45 نفر با 15 مقاله در مقطع متوسطه به مرحله کشوری معرفی شدند.



برگزاری محافل کریمه در آستان مقدس قم





بر اساس گزارش آستان مقدس قم،‌ معاونت فرهنگی و نشر معارف قرآن و عترت آستان مقدس قم، در دهه نخست صفر سالجاری، ویژه برنامه‌های محالف کریمه را برگزار می‌کند.



بر اساس این گزارش، در این برنامه که ویژه بانوان است،‌ همه روزه در نوبت صبح و عصر مجالس سخنرانی با حضور اساتید و فضلای حوزه در موضوعات مختلف در رواق حضرت خدیجه(س) برگزار می شود.



تبیین عقلانیت عاشورا، عبرت‌های عاشورا، جامعه امروز و آشنایی با خطبه حضرت زینب(ع) از جمله موضوعاتی است که در این جلسات، صبح‌ها از ساعت 9 الی 10 و نیم و عصر‌ از ساعت 15 الی 16تبیین می‌شود و در پایان نیز مراسم با مداحی و قرائت ادعیه به پایان می‌رسد.



یادآور می شود، بیان احکام و ختم کامل قرآن کریم، تقدیم به روح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از دیگر برنامه های روزانه آستان مقدس قم است که همه روزه، بلافاصله بعد از نماز عصر برگزار می‌شود.



پخش دل گویه های مهدوی از برنامه "شب فیروزه ای" جمکران





برنامه های این هفته مسجد مقدس جمکران در زمینه های مختلف اجراء می شود که از آن جمله می توان به برنامه های رسانه ای اشاره کرد.



برنامه رادیویی "شب فیروزه ای" یکی از برنامه های رسانه ای است که از صحن مسجد مقدس جمکران برای استفاده عموم علاقه مندان به فرهنگ مهدویت و انتظار، پخش می شود.



این برنامه از تولیدات رادیویی صدا و سیمای مرکز قم است که این هفته به مناسبت شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) به بزرگداشت مقام و شخصیت این امام همام، در بستر تاریخی،عرفانی، فرهنگی و جایگاه امامت می پردازد.



پخش "دل گویه های مهدوی" و "مناجات"، "پخش دعای توسل" مسجد مقدس جمکران و ... از دیگر بخش های برنامه "شب فیروزه ای" است.



یادآور می شود، علاقمندان می توانند از طریق رادیو قم شنونده این برنامه رادیویی باشند.