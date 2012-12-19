16 مرکز تحقیقات پزشکی در گلستان دایر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی ظهر چهارشنبه در مراسم هفته پژوهش گلستان اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به دانایی دست یابیم باید پژوهش کنیم و پژوهشگر موشکافانه مسائل را بررسی و بهترین راه حل را پیدا می کند.

وی عنوان کرد: برای تسهیل در امر پژوهش باید محققان پشتیبانی جدی شوند و سیستم به سمت پژوهش محوری روند و هزینه ها را درست مصرف کنیم.

عباسی با تاکید بر اینکه پژوهش ها باید بودجه پژوهش افزایش یابد، تاکید کرد: پژوهش فقط برای پژوهش نباید باشد زیرا هدفمند نبودن و هزینه ها از جمله مشکلات است.

وی کاربری بودن پژوهشها را از جمله مسائل برشمرد و گفت: رتبه دانشگاه علوم پزشکی استان از رتبه 12 در سال 90 به رتبه 10 در بین دانشگاههای تیپ دو ارتقا یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: این دانشگاه 33 درصد طرح ها، 35 درصد مقالات و 22 درصد امتیاز تولید دانش و 17.5 درصد امتیاز خام را تولید و کسب کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین قرار است 280 مقاله تا پایان سال 84 تولید داشته باشیم و جذب 112 نفر پژوهشگر، 9 مرکز پژوهشی، دو پژوهشکده، ایجاد یک مرکز رشد تا پایان برنامه محقق شود.

محمد جعفر گلعلی پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: هفته پژوهش هفته دستاوردهای پژوهش دانشگاهیان و تلاشگران عرصه تولید است.

وی اظهار داشت: در هزاره سوم توانایی بر مبنای دانایی است و دانشگاهها این توانمندی را از طریق تحقیقات می توانند کسب کنند.

وی عنوان کرد: نقش پژوهش انکار ناپذیر است و بر اساس افق 1404 تولید علمی کشور باید به رتبه اول در منطقه برسد.

گلعلی پور گفت: پژوهش در جهت تولید علمی و ثروت، کمک دستگاههای مختلف اجرایی و دانشگاهها را می طلبد.

وی افزود: تقدیر از محققان تنها به هفته پژوهش ختم نشود و باید با همکاری بخش های مختلف بتوانیم به تولید علم و ثروت دست یابیم.

ابوالقاسم خزائیان دبیر ستاد هفته پژوهش گفت: پژوهش و تولید دانش بنیان از محورهای اقتصاد مقاومتی است.

وی اظهار داشت: با توجه به شاخص های بین المللی، اقتصاد دانش بنیان از محورهای توسعه است و بحث آموزش مهارتها از دیگر محورهاست.

وی عنوان کرد: اکنون باید بررسی شود چقدر در تحقیقات موفق هستیم و با توجه به سیاستهای توسعه کشور باید برنامه ریزی کنیم تا موفق باشیم.

در این جلسه از 25 محقق، شش برگزیده سطح ملی و یک نفر در زمینه تجاری سازی تجلیل شد.