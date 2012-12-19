به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت در جمع معاونین فنی و شهرسازی و مدیران درآمد مناطق 9گانه شیراز، با تأکید بر لزوم یکسان سازی مراحل مختلف صدور پروانه و هم افزایی بیش از پیش میان مناطق 9گانه شهرداری برای رفع حرف و حدیثها را خواستار شد.

شهردار شیراز بحث و تبادل نظر را لازمه رفع نقاط ضعف دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم اعتماد شهروندان را بیش از پیش جلب کنیم باید شهرداری الکترونیک را به نتیجه کامل برسانیم.

وی با بیان اینکه تفاوتی میان نیروی شرکتی و رسمی وجود ندارد و این تخصص و خلاقیت است که وجه تمایز است، تصریح کرد: باید کاری کنیم شهروندان بیایند پروانه بگیرند و در یهسازی و نوسازی شهر سهیم شوند.

پاک فطرت با اشاره به اینکه توجه دولت به شهرداریها در حال افزایش است و این اعتماد از سوی دولت بوجود آمده که کارهای بزرگتری را به شهرداری واگذار کند، افزود: بودجه سال آینده کشور وابسته به نفت نیست و یک اقتصاد مقاومتی است و قطعا نگاه ها بیش از پیش به شهرداری ها معطوف می شود.

وی افزود: شهرداریها باید جوابگوی تمامی نیازها باشند و این موضوع با تکریم ارباب رجوع و اهمیت دادن به مردم حاصل می شود زیرا هزینه شهر را مردم پرداخت می کنند.

شهردار شیراز در ادامه بر هوشمند سازی و خلاق سازی شهر تأکید و بیان کرد: شیراز باید در زمینه شهر هوشمند و خلاق پیشرو باشد.

پاک فطرت با تاکید براینکه مراحل مختلف بررسی هیچ پرونده‌ای نباید بیش از یک‌ماه به‌طول بینجامد، تصریح کرد: بودجه شهرداری را شهروندان تأمین و توسط همین کارکنان متخصص و کارآمد شاغل در بخشهای نظارتی و فنی ساختاربندی و نهایی می‌شود که محصول آن پروژه‌های متعدد عمرانی و در نهایت تحول در عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان و رضایت مردم است.

وی برای شهرداری آینده روشنی را در زمینه افزایش رضایتمندی پیش بینی و اضافه کرد: واگذاری مراحل مختلف صدور پروانه‌های ساختمانی به بخش خصوصی در دفاتر پیشخوان گام بعدی در شهرداری الکترونیک است که با دستیابی به این مهم قطعا شفافیت بیشتری در عملکرد ایجاد خواهد شد و شهروندان بیشتر به فرزندانشان در شهرداری شیراز اعتماد می کنند.

شهردار شیراز با تأکید بر اینکه صدور پروانه ساختمانی باید افزایش یابد، مدیران و کارکنان شهرداری را با هوش ترین و سالم ترین نیرو ها دانست و خواستار ارائه طرح از سوی کارکنان شهرداری برای بهتر شدن امور شد.

پاک فطرت با تأکید بر اینکه رشد و توسعه شهر از سرخورده شدن جوانانمان جلوگیری می کند، گفت: باید تلاش و کوشش کنیم وقتی فرزندان این شهر و دیار در جمع هم سن و سالانشان از شهرهای دیگر قرار می گیرند بتوانند به شهرشان و پیشرفتهای شهرشان افتخار کنند و در برابر شهرهای دیگر احساس کمبود نکنند.