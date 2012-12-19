ضرورت افزایش مراکز تفریحی و خدماتی ویژه سالمندان در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان داداشی ظهر امروز چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر رشت افزود: گیلان پیرترین استان کشور است و این نشان می دهد تمامی مدیران باید در راستای بهبود کیفیت زندگی این قشر تلاش کنند.

وی همچنین از خدمات و همکاری های شورا و شهرداری در سال های اخیر برای ارتقای سلامت شهروندان و جامعه تشکر کرد و اظهارداشت: با تعامل شورا و شهرداری به ویژه در بحث اطلاع رسانی و تبلیغات مجموعه بهداشت و درمان استان توانست نسبت به پیشگیری و درمان بیماری های آنفولانزا، وبای التور و ویروس ایدز خدمات قابل توجهی ارائه دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در زمان شیوع بیماری وبای التور 219 بیمار ثبت شده داشتیم که تنها دو مورد ( یک سالمندی و یک بیمار روانی) فوت شدند.

لزوم تعامل تمامی ادارات و نهادهای استان برای ارتقای کیفی و کمی بهداشت استان

وی در ادامه خواستار تعامل تمامی ادارات و نهادهای استان برای ارتقای کیفی و کمی بهداشت استان شد و تاکید کرد: اگر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تمام توان خود را به کار بندد تنها 30 درصد می تواند شاخص های بهداشتی را افزایش دهد و به همین دلیل خواستار حمایت های مادی و معنوی دیگر سازمان ها در این راستاست.

داداشی ابراز داشت: بر اساس شاخصه های جهانی بهداشت از سال 75 تا 90 شاخص های بهداشتی استان افزایش یافته و آمارها نشان می دهد مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش و سن امید به زندگی به 65 سال رسیده است.

وی ادامه داد: جمعیت بالای 65 سال استان به هشت درصد و در برخی شهرستان ها از قبیل لنگرود به بالای 10 درصد رسیده است و به دلیل افزایش شهرنشینی و کاهش جمعیت روستایی، جمعیت برخی روستاها کاملا پیر هستند.

مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا گفت: هم اکنون تمامی جمعیت شهری و روستایی زیر نظر 184 مرکز بهداشت هستند و معاونت بهداشتی توانسته با ساخت 17 خانه بهداشت شبانه روزی در روستاهای محروم دیلمان و تالش، سلامت مادران و کودکان را افزایش دهد.

وضعیت بهداشتی ساکنان حاشیه شهرها نگران کننده است

وی همچنین وضعیت بهداشتی ساکنان حاشیه شهرها را نگران کننده دانست و افزود: رشد جمعیت شهری و ازدیاد حاشیه نشینی در شهرها باعث شده نتوانیم به ساکنان حاشیه شهرها که از سوی پرجمعیت و از طرفی کم برخوردار از امکانات هستند، خدمات مطلوبی ارائه دهیم.

داداشی بیان داشت: خانه های بهداشت موجود بیش از 10 - 15 سال پیش احداث شده است و مرکز بهداشت آمادگی ایجاد مراکز بهداشت جدید در حاشیه شهر را دارد اما نیازمند مکان است.

وی رویکرد جدید معاونت بهداشتی دانشگاه را توجه جدی به شاخص های سلامت خانواده عنوان کرد و گفت: شعار مرکز بهداشت به جای فرزند کمتر شعار فرزند سالم تغییر یافته و گیلان نیز در بحث جمعیت نسبت به سایر استان ها رشد کمتری دارد.

مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا رشد بی رویه سزارین از سوی مادران را در استان نگران کننده خواند و تاکید کرد: عمل سزارین 10 تا 14 روز زودتر از موعد طبیعی صورت می گیرد به همین دلیل خطر عفوت و فوت، نوزاد سزارین شده را تهدید می کند.

داداشی با ابراز تاسف از ازدیاد بیماری های قلبی عروقی و سرطان در استان اظهارداشت: در سال 86 نخستین عامل مرگ و میر در استان، بیماریهای قلبی عروقی و سپس حوادث و سرطان بود اما در سال 89 فوت ناشی از سرطان پس از بیماری های قلبی، عامل فوت شده است.

وی از ساخت لاین دوچرخه سورای توسط شهرداری تقدیر کرد و افزود: کم تحرکی، مصرف فست فودها، نوشابه های گازدار و دود سیگار عمده ترین عامل افزایش بیماری های قلبی و عروقی است و مطالعات جدید نشان می دهد استنشاق دود سیگار نقش مهمی در تمامی سرطان ها دارد.

مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا آب آشامیدنی استان را ناسالم دانست و تاکید کرد: کسانی که از بطری های آب معدنی استفاده می کنند باید به شرایط نگهداری آن توجه کنند چراکه قرارگیری بطری ها در معرض نور خورشید، فرآیندهای شمیایی در بطری ایجاد کرده و آب را غیر بهداشتی و از خوراندن آب معدنی های سنگین به طور مرتب نیز باید به کودکان پرهیز کرد.