مراسم گرامیداشت سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دقایقی قبل در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت و دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد.

در این مراسم قرار است فرزین دبیرستاد هدفمندکردن یارانه ها، حسینی وزیر اقتصاد، قاسمی وزیر نفت و نامجو وزیر نیرو سخنرانی کنند.

همچنین مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سالاروند مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان، غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، پژویان رئیس شورای ملی رقابت و در نهایت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در قسمت دوم برنامه سخنرانی خواهند داشت.