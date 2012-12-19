  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

امین فرد خبر داد:

تحصیل 20 هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی

تحصیل 20 هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون 20 هزار دانشجو در دانشگاه های علمی کاربردی در آذربایجان شرقی تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین فرد ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان این مطلب اظهار داشت: این آمار نسبت به سال گذشته با رشد دو تا سه درصدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین این دانشگاه دارای 37 مرکز فعال در استان است که این مراکز در اکثر نقاط استان پراکنده شده اند.

امین فرد با اشاره به تعداد مقالات و اختراعات ثبت شده توسط دانشجویان این دانشگاه گفت: دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 50 اختراع جدید را ثبت کرده و 25 مورد پژوهشی را در قالب مقاله هایی در زمینه های مختلفی به  چاپ رسانده اند.

وی در خصوص مرکز مدیریت صنعتی این دانشگاه گفت: این مرکز نیز دارای یک هزار و500 دانشجو بوده که در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون قریب به 50 درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل هستند و علاوه بر تحصیل در مراکز مختلف اشتغال دارند.

وی در خصوص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه گفت: عملا در دانشگاه های کشور طرحی به نام تفکیک جنسیتی نداریم، در این دانشگاه نیز طرح این چنینی نداریم.

امین فرد ادامه داد: هم اکنون 65 درصد محصلان این دانشگاه را خانم ها و 35 درصد بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1770647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید