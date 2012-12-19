تحصیل 20 هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین فرد ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان این مطلب اظهار داشت: این آمار نسبت به سال گذشته با رشد دو تا سه درصدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین این دانشگاه دارای 37 مرکز فعال در استان است که این مراکز در اکثر نقاط استان پراکنده شده اند.

امین فرد با اشاره به تعداد مقالات و اختراعات ثبت شده توسط دانشجویان این دانشگاه گفت: دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 50 اختراع جدید را ثبت کرده و 25 مورد پژوهشی را در قالب مقاله هایی در زمینه های مختلفی به چاپ رسانده اند.

وی در خصوص مرکز مدیریت صنعتی این دانشگاه گفت: این مرکز نیز دارای یک هزار و500 دانشجو بوده که در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون قریب به 50 درصد دانشجویان این دانشگاه شاغل هستند و علاوه بر تحصیل در مراکز مختلف اشتغال دارند.

وی در خصوص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه گفت: عملا در دانشگاه های کشور طرحی به نام تفکیک جنسیتی نداریم، در این دانشگاه نیز طرح این چنینی نداریم.

امین فرد ادامه داد: هم اکنون 65 درصد محصلان این دانشگاه را خانم ها و 35 درصد بقیه را آقایان تشکیل می دهند.