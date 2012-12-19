حوزه و دانشگاه دوران طلایی وحدت را سپری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در بازدید از حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان ترکمن که به مناسبت هفته وحدت حوزه ودانشگاه انجام شد، تعهد، آشنایی و تسلط بر مبنای دینی و نظری اسلام را یک وظیفه برای طلاب و روحانیون و در مقابل تلاش علمی، پژوهشی تجربی دانشگاهیان را نیز در کنار حوزه علمیه رسالت خطیر دانشجو و دانشگاه دانست.

وی ادامه داد : اگر هریک از آنها وظایف ذاتی خود را درست انجام دهند رشد و توسعه جمهوری اسلامی ایران حتمی است و در مقابل توطئه دشمنان بیمه خواهیم شد.

کتاب بهترین و قوی ترین وسیله پیام رسانی بشر است

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : کتاب بهترین ، قویترین و موثرترین وسیله پیام رسانی بشر است و پیام زندگی سالم و پرنشاط فرهنگی و هم زیستی مسالمت آمیز در زندگی اجتماعی ، بزرگترین رسالت مخزن گرانبهایی چون کتاب است.

علیرضا جمشیدی در جلسه هماهنگی هفتمین نمایشگاه کتاب استان افزود : هر فعالیتی که سبب ترویج فرهنگ عالی و بالا رفتن فرهنگ عمومی گردد باید به آن اهتمام ورزید و نمایشگاه کتاب هم یکی از همین فعالیتهاست که یک پیام فرهنگی قوی را به قلب جامعه منتقل می کند.

وی با بیان اینکه موضوع نمایشگاه از مناظر مختلف دارای اهمیت است تصریح کرد : کتاب مهمترین مولفه در جلوگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه است و اگر کتاب و کتابخوانی توسعه یابد، آسیب های اجتماعی نیز کمرنگ و بی معنا می شوند.



نمایشگاه مد و لباس ایرانی ، اسلامی باید دائمی باشد

جانشین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی گلستان گفت: نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی باید در استان گلستان بصورت دائمی مستقر باشد تا خانواده های گلستانی دغدغه ای از بابت خرید البسه اسلامی نداشته باشند.

جمشیدی در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان افزود : در حال حاضر خرید لباسهایی که دارای مشخصه ایرانی و اسلامی باشد به عنوان یکی از دغدغه های علاقه مندان به این البسه در استان گلستان مطرح است و حجم زیادی از بازار پوشاک ، در اختیار لباسهایی است که در تضاد با هویت و فرهنگ دینی و ملی ما قرار دارد.



وی ادامه داد : امید است با راه اندازی جشنواره فرهنگی مد و لباس اسلامی ، ایرانی با مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، این جشنواره سبب علاقه مندی بیشتر مردم به پوشاک اسلامی شده و با استمرار ویژگی فروش در این نمایشگاه، بتوان گامهایی را در حوزه عفاف و حجاب که اولویت اول فعالیت ستاد صیانت از حقوق شهروندی است برداشت.