مرکز مبادلات ارزی فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: متقاضیان واردات کالا/ کالا-خدمت به نرخ مبادله ای برای انجام امور تشریفات گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله می توانند به شعب ارزی بانکهای عامل در تهران و شهرستانها مراجعه کنند.



مرکز از روز شنبه دوم دی ماه کماکان طبق روال سابق به ارایه خدمت می پردازد.

