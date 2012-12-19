  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

بانک مرکزی اعلام کرد:

مرکز مبادلات ارزی فردا تعطیل است

مرکز مبادلات ارزی فردا تعطیل است

مرکز مبادلات ارزی کشور به دلیل انتقال سامانه پشتیبانی ثبت سفارش روز پنچشنبه سی ام آذرماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: متقاضیان واردات کالا/ کالا-خدمت به نرخ مبادله ای برای انجام امور تشریفات گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله  می توانند به شعب ارزی بانکهای عامل در تهران و شهرستانها مراجعه کنند.

مرکز از روز شنبه دوم دی ماه کماکان طبق روال سابق به ارایه خدمت می پردازد.
 

کد مطلب 1770656

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