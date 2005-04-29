دانشجويان اندونزي علاقه ويژه اي به فلسفه و حكمت اسلامي دارند

دكتر قاسم كاكايي، استاد فلسفه دانشگاه شيراز كه اخيرا به مدت كوتاهي جهت تدريس فلسفه و عرفان اسلامي در دانشگاه جاكارتا حضور داشت در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره حوزه فلسفه و حكمت اسلامي در كشور اندونزي گفت : در كشور اندونزي، مطالعات فلسفه و حكمت بسيار ضعيف است و چندان استواري و قدمتي را نمي توان در آن مشاهده نمود.

وي افزود : آن چنان كه در ايران به مسائل انديشه اي و فلسفي اهميت داده مي شود و مباحث فلسفي مطرح مي گردد در آسياي شرقي چنين چيزي ديده نمي شود.

دكتر كاكايي خاطر نشان ساخت : دانشجويان اندونزي علاقه بسياري به فلسفه و حكمت دارند. با اينكه اكثريت مردم اين كشور اهل تسنن هستند اما به عرفان و فلسفه اسلامي نيز علاقه ويژه اي نشان مي دهند.

استاد فلسفه دانشگاه شيراز تاكيد كرد : با رايزني هايي كه انجام شده اميدواريم كه بتوانيم در آينده اي نه چندان دور مباحث حكمت و فلسفه اسلامي را در اين منطقه با حضور استادان برجسته فلسفه ايراني پي گيري نماييم.