آیت الله محمدی: چهره شهرری متحول شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غیاث الدین طاها محمدی از مجموعه فرهنگی - ورزشی قمر بنی هاشم(ع) و بزرگترین فروشگاه خدماتی رفاهی کشور در منطقه 20 تهران بازدید کرد و در بین مدیران شهری این منطقه به حدیثی از رسول اکرم(ص) مبنی بر "من بر شما امت اسلام از فقر در زندگی نگران نیستم بلکه از مدیریت غلط نگرانم" اشاره کرد.

وی گفت: در میان مدیریتهای حاکم بر شهر تهران انصافاً آقای قالیباف به عنوان چهل و سومین شهردار تهران موفق بوده است و پروژه های بزرگ و تحسین برانگیز امروز شهر تهران نشان از بالندگی و رشد امت اسلامی دارد.

امام جمعه همدان شکرگزاری از شایستگی افراد موفق را لازمه شکرگزاری از پروردگار و ادای حق بندگان خدا برشمرد و اضافه کرد: پیشرفت و موفقیت در جای جای این کشور قابل مشاهده است و امروز در دنیا به عنوان یک ابرقدرت دینی، نظامی و اقتصادی مطرح هستیم که اعلام رضایت از عملکرد خدمتگزاران برای درک و آگاهی مردم از نعمتها، لازم و ضروری است.

وی رویکرد مدیریت شهری مبنی بر مدیریت معنوی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: مردم بسیاری از خدمات شهرداری را مربوط به امور دنیوی می دانند در حالی که تمامی اقدامات و خدمات آن عطر و بوی دینی، اسلامی و قرآنی دارد، چراکه تأمین آسایش و رفاه برای خلق خدا بالاترین عبادت است و در روایات آمده است که در زمان حکومت جهانی امام زمان(عج) برای تأمین آسایش مردم ایشان حتی دستور خرابی مسجدی که مانع شده است را می دهند.

نماینده ولی فقیه استان همدان با اشاره به اینکه پروژه بزرگ ورزشی - فرهنگی قمربنی هاشم(ع) برای فراهم ساختن نیازمندیهای روحی، عاطفی و جسمی برای جانبازان ستودنی است، افزود: راه اندازی بزرگترین مرکز خدماتی و رفاهی، امتداد بزرگراه ها و محورهای ارتباطی و ده ها پروژه دیگر موجب تحول و تغییر چهره شهرری که به عنوان نقطه ثقل و پایگاه تشیع معرفی می شود، شده است که مسلماً برکاتی را برای مردم آن به همراه دارد.

رویکرد مدیریت شهری مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی

شهردار منطقه 20 تهران نیز در ادامه این بازدید به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی اشاره کرد و گفت: توجه به ارزشهای دینی و مذهبی، خانواده های شهدا و ایثارگران، توسعه و بهسازی مساجد و مدارس، اداره شهر به دست مردم، ایجاد سرای محله که به عنوان دانشکده های محلی هستند و خدمات 14 گانه فرهنگی اجتماعی به شهروندان ارائه می کنند از مصادیق عینی رویکرد مورد اشاره است.

عظیم بابایی کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران را از دیگر رویکردهای مدیریت شهری برشمرد و ادامه داد: تشکیل کارگروه پهنه جنوب، بیشترین حضور مسئولان و اعضای شورای شهر و وجود بالاترین سرانه های ورزشی، فضای سبز، اجتماعی و فرهنگی در مناطق جنوبی شهر تهران دلایلی بر عملیاتی شدن شعار توجه ویژه به جنوب شهر تهران است.

وی شفاف سازی مالی، شهروند محوری، توسعه حمل و نقل عمومی و کسب رتبه اول رضایتمندی و مبارزه با فساد اداری را از جمله موفقیتهای شهرداری تهران معرفی کرد و کسب رتبه های برتر بین المللی را افتخاری برای ایران و نظام اسلامی برشمرد.

شهردار منطقه 20 تهران در پایان به اجرای 524 طرح ترافیکی، عمرانی، اجتماعی و امورشهری و فضای سبز طی هقفت سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تا پایان سال نیز یکصد پروژه دیگر آماده بهره برداری می شود و در اختیار شهروندان قرار می گیرد که امتداد بزرگراه امام علی(ع)، مجموعه فرهنگی برج طغرل، تعریض جاده امین آباد، احداث مسجد ساجدین، توسعه صحن غربی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از مهمترین آنها است.

گفتنی است، نشست مذکور با حضور نماینده ولی فقیه استان همدان و هیئت همراه، شهردار منطقه 20 تهران، قائم مقام، معاونان، شهرداران نواحی، مدیران، رؤسای ادارات و پرسنل شهرداری منطقه 20 تهران پس از خاتمه بازدید از پروژه های ملی منطقه 20 تهران در سالن همایش شهید طهرانی مقدم واقع در ساختمان مرکزی شهرداری این منطقه برگزار شد.

استقرار ایستگاه سیار آموزش شهروندی در روستاهای منطقه 20تهران

شهردار منطقه 20 تهران گفت: به‌ منظور انتقال مفاهیم آموزش شهروندی، ایستگاه سیار آموزش شهروندی در روستاهای جنوب تهران مستقر و ایستگاه سیار آموزش شهروندی به منظور انتقال مفاهیم آموزش شهروندی و اطلاع رسانی موضوعات شهری در مدارس و روستاهای حریم منطقه 20 تهران برگزار شد.

عظیم بابایی افزود: در راستای اجرای طرح آموزشهای شهروندی، ایستگاه سیار آموزش شهروندی با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم به شهروندان، تبادل اطلاعات و آگاهی از نیازهای آموزشی شهروندان، ارتقای سطح مشارکت شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی بر پایه گسترش فعالیتهای آموزش محور در مدارس دخترانه و پسرانه و خانه ‌های بهداشت، سلامت و کانونهای فرهنگی روستاهای ناحیه 7 شهرری برپا شد.

وی عنوان داشت: در این ایستگاه‌ ها ضمن برگزاری مسابقه نقاشی برای دانش ‌آموزان، بروشورهای شهروندی 1888 سلامت فرهنگی 137 و... بین آنان و شهروندان توزیع شد.

شهردار منطقه 20 تهران در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره مشکات در شش موضوع محیط زیست شهری، پسماند و دفع زباله، حمل و نقل همگانی و ترافیک، حقوق و تکالیف شهروندان، زیبا سازی و مبلمان شهری و ایمنی شهری و در قالبهای نقاشی، عکاسی، تصویر برداری، شعر، مقاله، خاطره نویسی، داستان و کاریکاتور و... در سطح شهر تهران، ادامه داد: به همت واحد آموزش اداره اجتماعی شهرداری ناحیه 7، پوسترهای جشنواره مشکات به ‌منظور اطلاع رسانی در مورد محورها و موضوعات جشنواره و چگونگی شرکت در آن در مدارس توزیع شد.