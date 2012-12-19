دستگیری سارق لوازم ساختمانهای نیمه کاره در کمیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد ایرج کاکاوند گفت: با وقوع چند فقره سرقت از مغازه و ساختمان های نیمه کاره در شهرستان کمیجان و دریافت شکایات مردمی در این خصوص، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی یک نفر متهم در این رابطه شناسایی و دستگیر که تحت بازجویی قرار گرفت که در بازجویی های انجام شده به سه فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره و اماکن خصوصی اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

7 روستای خمین گاز رسانی می شود

هفت روستای شهرستان خمین با جمعیت 210 خانواری از نعمت گاز طبیعی بهره‌ مند خواهند شد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی با اعلام این خبرگفت: برای گازرسانی به روستاهای امامزاده ورچه ،خشتیجان ،ورچه ،دره شور،سیان علیا و آشیانه علیا و سفلی 16میلیارد و 255میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

غلامعلی صیادی افزود: با جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوختها سالانه در مصرف چهارصد و 20 هزار لیتر فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

واریز نیم درصد اعتبار به حساب موسسات و خانه های قرآنی شهرستان دلیجان



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلیجان گفت: نیم درصد اعتبار فعالیت های قرآنی به حساب موسسات و خانه های قرآنی شهرستان دلیجان واریز شد.



حجت الاسلام نبی الله علی اکبر تبار با اعلام این خبر گفت: بیست و شش میلیون ریال در خصوص مربیان به موسسات و خانه های قرآنی واریز گردید.



وی در پایان اظهار داشت: مربیان این دوره در خصوص تلاوت نور و تصحیح قرائت نماز و روخوانی قرآن فعالیت داشته و تعداد 1500 نفر را تحت پوشش تلاوت نور و تصحیح قرائت و روخوانی قرار داده بودند.