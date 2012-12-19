به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طاهری در یادواره 13شهید دانشجو و سه شهید گمنام کاشمر که ظهر چهارشنبه با حضور خانواده شهدا و ایثارگران در دانشگاه آزاد کاشمر برگزار شد با اشاره به این که تمام این تلاش ها به امید انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و پیام شهدا به نسل امروز است، تکریم انسانیت، استکبار ستیزی، جذب حداکثری، احترام به بزرگترها و بسیج پروری و در یک جمله پیام ارتقاء فضیلت ها و ارزش ها را از جمله پیام شهدا دانست.

وی با اعلام اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر همه ساله برگزاری یادوارهشهدای گمنام را دربرنامه های خود دارد افزود: نهادهای فرهنگی و سایر دست ‌اندرکاران با سیاست‌گذاری صحیح واجرای برنامه‌های جذاب نظیر برگزاری اردوهای راهیان نور، به عطش نسل جوان در امرآشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت پاسخ دهند.

طاهری افزود: دانشجویان می‌توانند با بهره‌گیری از وجود شهدای گرانقدر در دانشگاه، روحیه بی‌تعلقی به دنیا،شجاعت و ایثارگری را در خود پرورش داده و ره‌توشه تلاش خود را در راه ارتقای علمی وفرهنگی جامعه قرار دهند.

وی برگزاری یادواره شهدا را یادآور فضای معنوی و روحانی جبهه‌های حقعلیه باطل دانست و بیان کرد: شهدای دوران دفاع مقدس خود را وخواهش‌های نفسانی را بر زمین زدند و به تعالی و اوج عرفان و معنویت رسیدند.

وی رمز موفقیت و پایداری انقلاب اسلامی را الگوگیری از نهضتسرخ حسینی دانست و از شهدا به عنوان پرورش یافتگان نهضت عاشورا یاد کرد که باید بهدرستی به جهانیان معرفی شوند.

رئیس دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی جامعه ما را بیمهمی‌کند، اظهار کرد: نسل جوان باید راه و رسم شهدا را زنده نگهدارند و از آنان الگوبگیرند.

وی با تأکید بر اینکه امروز مهم‌ترین وظیفه رهروان شهداولایت‌مداری است، گفت: گام برداشتن در مسیر شهدا، حفظ ارزش‌های اسلامی، ولایت‌مداریو عمل به قوانین از مهم‌ترین وظایف رهروان شهداست.

وی یادآور شد: امروزنظام اسلامی در اوج اقتدار و عزت قرار دارد و تمام دنیا نیز این را می‌دانند و روزبه روز نیز بر عرت و اقتدار ایران اسلامی افزوده می‌شود.

وی بیان کرد:شهیدان با تقدیم خون پاک خود، ارزش‌های اسلامی را حفظ و در جامعه تابناک کردند و ماباید این میراث گرانبها را حفظ کنیم، فرهنگ شهدای ما نشأت گرفته از فرهنگ امیرمومنان علی (ع) و فرزندش سیدالشهدا(ع) است که با خون مطهر خود چهره اسلام و انقلابرا رنگین کردند و تداوم بخشیدن به راه شهدا وظیفه همه مردم و مسئولان بوده وبرگزاری مراسم یادواره شهدا امری لازم و واجب است.

وی یادآور شد: دشمناننظام اسلامی با توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف قصد دارند به ارزش‌های اصیل اسلامی ضربهوارد کنند و در این راستا از همه امکانات خود بهره گرفته‌اند و باید با گسترش فرهنگوالای ایثار و شهادت در برابر هجمه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

در ادامه این مراسم یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدسخطاب به دانشجویان با اشاره به این که عده ای منافع ملی را فدای حزب می کنند از دانشجویان خواست تا وقتی الگوهایی چون شهید چمران و حسین فهمیده در دانشگاه دارند الگوهای غلط را نپذیرند.

محمد خسروی تصریح کرد: اگر امروز شاهد فرار مغزها و مهاجرت از کشورهستیم به دلیل این است که الگوی شان شهدا نبودند اگر نه می توانید بایستید و کشور را آباد کنند.

خسروی با بیان این که چرا عده ای فکر می کنند مسجد و حسینیه فقط برای بی سوادن و بیکاران هست شهید دکتر شهریاری را از جمله کسانی دانست که یک رکعت نمازش ترک نشد و برای دعاو نیایش مدام در مساجد بود.

وی افزود: اگر می خواهید دین خود را به دنیا نفروشید الگوی مناسب انتخاب کنید خاطرنشان کرد: امروز در جنگ نرم دشمن از هیچ کاری کوتاهی نمی کند.

وی با اشاره به این که امروز به هرکجای خاورمیانه نگاه کنیم نام امام راحل و رهبر انقلاب را می شنویم و می بینیم پیشرفت نظام را در عرصه های مختلف به دلیل وجود 300هزار شهید عرصه دفاع مقدس و 16هزار شهید ترور دانست.

وی با بیان این که از قبل از انقلاب تا کنون در سایه فرهنگ شهادت طلبی بوده که در تمامی عرصه ها به پیروزی رسیدیم تصریح کرد: اگر پیروزی اسلامی در سال 57 تثبیت شد به برکت شهادت و شهادت طلبی است.

وی گفت: امروز ایران با فرهنگ شهادت طلبی اش خواب را از چشمان دشمنان ربوده است.

این رزمنده دفاع مقدس همچنین بیان کرد: اگر می بینیم ملتی کوچک به نام حزب الله در جنگ 32 روزه ارتش چهارم دنیا اسرائیل را به زانو در می آورد به دلیل تکیه شان بر فرهنگ شهادت طلبی بوده است.

خسروی پیروزی امت حزب الله در نوار غزه را مدیون موشک ها ی جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: حزب الله به وسیله هواپیمای پهباد سپاه پاسداران در مقطعی آمریکا و اسرائیل را توانست زمین گیر کند.

وی با تأکید بر این که ما در برابر خون شهدا وظیفه و تکلیف سنگینی داریم افزود: اگر می خواهید تکلیف خود را به درستی انجام دهید دین خود را به دنیا نفروشید چون بدترین آدم ها کسانی هستند که دین خود را به دنیایشان می فروشند.