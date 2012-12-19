دستبند پلیس بر دستان سارق اماکن خصوصی و دولتی شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزی با بیان این مطلب اظهار داشت: با اتخاذ برنامه های جدید امنیتی، این نیرو برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت و افزایش سطح اقدامات پلیسی در شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار محلی، کوچکترین فعالیت سارقان اموال عمومی و دولتی تحت نظر دقیق پلیس است.

وی افزود:عوامل فرماندهی انتظامی بخش یامچی مرند بعد انجام تحقیقات پلیسی لازم در خصوص سرقت اماکن خصوصی صورت گرفته در سطح شهرستان مرند به یک سارق سابقه دار مشکوک و نامبرده را به عنوان مظنون دستگیر می کنند.

وی افزود: متهم در تحقیقات بعمل آمده به 11 فقره سرقت از اماکن خصوصی و یک فقره سرقت از سالن ورزشی اعتراف کرد و در بازسازی صحنه های سرقت تمامی آنها مورد تائید قرار گرفت که پرونده امر تشکیل و به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آذرشهر

سرهنگ صابر عباسزاده ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک سازی مناطق آلوده، عوامل پلیس مواد مخدر این شهرستان پس از کارهای اطلاعاتی مناطق آلوده در شهرستان و توزیع کننده گان مواد مخدر را شناسایی و این طرح را به اجرا درآوردند.

وی گفت: در این طرح که با سرعت عمل عوامل پلیس همراه بود پنچ نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک و آلات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی متهمان به دادسرا معرفی شدند.

رعایت حقوق شهروندی باید در راس امور قرار گیرد

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر آذربایجان شرقی در جمع کارکنان انتظامی این شهرستان برلزوم رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد.

سرهنگ علی صفایی که در حسینیه ولایت این فرماندهی و در جمع کارکنان انتظامی با بیان این مطلب اظهار داشت: خوش رویی وخوش رفتاری با مردم نه تنها باعث کسب اعتماد مردم به نیروی انتظامی می شود بلکه محرکی برای همکاری بیش از پیش مردم با نیرو خواهدشد که این امر باعث کاهش آمار جرم وجنایت در جامعه می شود.

صفایی در خاتمه افزود: تکریم ارباب رجوع باید در راس امور قرار گیرد و کسانی که برخلاف آن عمل نمایند با آنان برخورد خواهد شد.

اجرای طرح مشاوره فعال در مدارس شهرستان مرند

سرهنگ فرهنگ نوروزی گفت: امروزه به دلیل پیچیدگی های خاصی که در جوامع گسترده وجود دارد، مردم با مشکلات و مسائل فراوانی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند، یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی که جوانان به ویژه دانشجویان را تهدید می کند گرایش به سمت فرهنگ غلط غربی با استفاده از اینترنت و ماهواره است.

وی افزود: با توجه به موقعیت حساس کشور، دشمنان ما سعی می کنند با ترویج فرهنگ غلط غربی با استفاده از اینترنت و ماهواره به سرمایه های انسانی ما ضربه بزنند و عدم آگاهی خانواده از اثرات مخرب این موضوع و توجه به باورهای غلط تبلیغاتی یه این موضوع دامن بزنند .

فرمانده انتظامی مرند ضمن اشاره به این نکته که استفاده بیش از حد از اینترنت می تواند منشاء ایجاد بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و اختلالات روانی گردد، گفت: در این رابطه و به منظور پیشگیری از سایر آسیب های اجتماعی و جرایم مبتلاء به در میان دانش آموزان و در راستای بالا بردن سطح دانش و آگاهی دانش آموزان و اولیا آنان، به همت معاونت اجتماعی این فرماندهی یکسری کلاس های آموزشی مستمر در مدارس سطح شهرستان مرند برگزار می شود.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان بناب

سرهنگ علی سلطانی وش در تشریح این خبر گفت: در حین اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پس از کسب خبر از منابع مردمی در خصوص حمل سلاح غیر مجاز توسط عده ای، موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل های نگهداری این سلاح ها در سه عملیات منسجم پلیسی، مأموران موفق به کشف تعداد سه قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری و یک قبضه ام یک و تعداد هشت قبضه سلاح شکاری تک لول ،81 فشنگ جنگی ،47 فشنگ شکاری، 605 عدد چاشنی سلاح شکاری و مقدار چهار کیلو انواع ساچمه و باروت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در ادامه اظهار داشت: در این راستا تعداد 9 نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مقامات قضایی شهرستان شدند.