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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

تامینی در گفتگو با مهر:

سپاهان تیم بزرگی است/ دوست دارم دوباره به اصفهان بازگردم

سپاهان تیم بزرگی است/ دوست دارم دوباره به اصفهان بازگردم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع سابق تیم سپاهان اصفهان گفت: سپاهان تیم بزرگی است وافتخار می کنم روزی بازیکن این تیم اصفهانی بودم و دوست دارم به اصفهان بازگردم.

هادی تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدایی اش از تیم سپاهان اصفهان اظهار داشت: من حدود یک سال ونیم در خدمت تیم بزرگی مانند سپاهان بودم وافتخار می کنم که در این تیم بزرگ بازی کردم وبازیکن این تیم بودم.

وی ادامه داد: دلیل جدایی من از تیم سپاهان مربوط به تشکیلات باشگاه نمی شود زیرا مشکل من در این تیم فنی بوده و من از مدیریت وتیم سپاهان راضی هستم وهیچ شکایتی ندارم.

مدافع سابق تیم سپاهان در مورد پیوستنش به تیم ملوان بندرانزلی اضافه کرد: من خوشحالم که به تیم سابق خودم بازگشتم و امیدوارم بتوانم به شرایط ایده آل خودم مانند گذشته نزدیک شوم و در تیم سابقم بتوانم به خوبی ظاهر شوم.

 

　

　

کد مطلب 1770682

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