سپاهان تیم بزرگی است/ دوست دارم دوباره به اصفهان بازگردم

هادی تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدایی اش از تیم سپاهان اصفهان اظهار داشت: من حدود یک سال ونیم در خدمت تیم بزرگی مانند سپاهان بودم وافتخار می کنم که در این تیم بزرگ بازی کردم وبازیکن این تیم بودم.

وی ادامه داد: دلیل جدایی من از تیم سپاهان مربوط به تشکیلات باشگاه نمی شود زیرا مشکل من در این تیم فنی بوده و من از مدیریت وتیم سپاهان راضی هستم وهیچ شکایتی ندارم.

مدافع سابق تیم سپاهان در مورد پیوستنش به تیم ملوان بندرانزلی اضافه کرد: من خوشحالم که به تیم سابق خودم بازگشتم و امیدوارم بتوانم به شرایط ایده آل خودم مانند گذشته نزدیک شوم و در تیم سابقم بتوانم به خوبی ظاهر شوم.