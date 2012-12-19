  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

بانک مرکزی گزارش داد:

پرداخت 116 میلیون دلار به دانشجویان غیر بورسیه

پرداخت 116 میلیون دلار به دانشجویان غیر بورسیه

بانک مرکزی از پرداخت 116 میلیون دلار به دانشجویان غیربورسیه از 19 مهرماه تا 28 آذرماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: بانک تجارت با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بانک عامل از تاریخ نوزدهم مهر تا بیست و هشتم آذرماه معادل 116 میلیون دلار جهت تامین‌ ارز دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) پرداخت کرده است.

به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی‌ کشور، با ابلاغ بخشنامه های جدید ارزی بانک مرکزی در اوایل آذر ماه مبنی بر الزام عرضه درآمدهای ارزی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع  بند (27) قانون بودجه سال 1391 در مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین مجاز بودن خرید ارز از صادرکنندگان به نرخ مبادله ای ( نرخ روز معامله) توسط شبکه بانکی، جانب عرضه ارز در بازار بین بانکی تقویت شده و این امر منجر به همگرایی بیشتر نرخ ارز شبکه صرافی های مجاز با نرخ مبادله ای خواهد شد.


 
کد مطلب 1770684

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