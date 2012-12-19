تیم پاکدشت قهرمان مسابقات بین المللی کاراته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که با حضور تیمهایی از لبنان، بحرین، سوریه، عراق و با شرکت چهار تیم از ایران برگزار شد، تیم چهار نفره پاکدشت در وزنهای 70-، 80-، 80+ با شکست رقبای خود قهرمان شد، تیم لبنان به مقام دوم رسید و تیم ایران "ب" بر سکوی سوم ایستاد.

رضا بوربور در وزن 80+ مقام اول،حمید بوربور در وزن 80- مقام سوم وامیر نعمتی در وزن 70- مقام سوم را به مربیگری مهدی نیک آبادی از جمله مدال آوران این مسابقات هستند.

صف آرایی جودوکاران پاکدشتی برای معرفی برترین جودو کار

32 جودوکار بزرگسال پاکدشتی با صف آرایی در سالن شهدای مظفر مقابل هم به مبارزه پرداختند تا درخشان ترین جودوکاران پاکدشت از میان آنها چهره نمایی شود.

این مسابقات از لحاظ کیفی در سطح بالایی برگزار شد و نشان داد پتانسیلهای بالقوه ای در زمینه ورزش جودو در پاکدشت موجود است که به گفته رئیس هیئت جودو شهرستان با برنامه ریزی و تمرینات هدفمند ورزشکاران جودو کار پاکدشتی می توانند در کشور حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند.

سید محمد موسوی گفت: این اولین دوره از مسابقات قهرمانی پاکدشت بود که امید است در دوره های بعد با هماهنگی بیشتری به انجام برسد.

علی رحمانی در وزن 60کیلو گرم، حسن قلی زاده در وزن 66 کیلو گرم، محمد قربانی در وزن73 کیلو گرم، احمد مخلوقی در وزن81 کیلو گرم، یاسین بلوچی در وزن90 کیلو گرم، سهند مشیری در وزن100 کیلو گرم و رضا شرفیدر وزن 0+10 کیلو گرم نفرات برتر در هر وزن هستند.

مقام چهارمی هندبال ورامین در رقابتهای لیگ دسته دوم کشور

مسابقات قهرمانی هندبال لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور با کسب عنوان چهارمی نماینده ورامین همراه شد.

تیم هندبال ورامین در این دوره از مسابقات که طی ششروز و به میزبانی شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی برگزار شد با پشت سر گذاشتن چهار تیم در گروه خود راهی مرحله نیمه نهایی شد.

شکست تیمهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و میانه منجر به حضور نماینده ورامین در مرحله بعد شد، ولی با توجه به مصدومیتهای پی در پی بازیکنان و نبود جایگزین، تیم در مرحله نیمه نهایی با شکست در مقابل نماینده کازرون به بازی رده‌بندی راه یافت.

گفتنی است، در بازی رده‌ بندی نیز تیم هندبال ورامین با قبول شکست در برابر میزبان به عنوان چهارمی کشور بسنده کرد.

لازم به ذکر است، در این دوره از رقابتها 12 تیم برای کسب عنوان قهرمانی و راه ‌یابی به لیگ دسته یک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حمید احمدی ملی پوش پاکدشتی فوتسال: می خواهم بهترین بازیکن آسیا شوم

اگر از جمله علاقه مندان به مستطیل سبز چه از نوع چمن چه از نوع سالنی آن باشید، حتماً نام حمید احمدی را شنیده اید.

این بازیکن 24 ساله از جمله بازیکنان سرشناس تیم ملی فوتسال کشورمان است که ورزش فوتبال را از پاکدشت آغاز کرد و زمانی که اولین مربی حمید احمدی استعداد او را در زمینه فوتسال دید از آینده درخشان وی در زمینه رشته مهیج فوتبال خبر داد که با گذشت زمان، این پیش بینی محقق شد و احمدی توانست با پوشیدن پیراهن تیم ملی به سفیر ورزشی پاکدشت در تیم ملی فوتسال تبدیل شود که در کارنامه این ملی پوش، قهرمانی آسیا با تیم ملی فوتسال در ویتنام در سال 1388، کسب مقام سومی مسابقات سن پترزبورگ با تیم ملی بزرگسالان، کسب مقام سومی جام ملتهای آسیا و کسب مقام دوم مسابقات جهانی برزیل به چشم می خورد.

مشوق اصلی این فوتبالیست برتر خانواده اش بوده اند که با حمایتهای مالی و معنوی خود حمید احمدی را به مسیر موفقیت هدایت کرده اند.

حمید احمدی گفت: الگوی ورزشی من "کیکه" بازیکن تیم ملی اسپانیا است و امیدوارم بتوانم روزی عنوان بهترین بازیکن آسیا را به دست بیاورم.

وی در خصوص وضعیت فرهنگی ورزش کشور افزود: باشگاه ها و مدیران ورزشی نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ جوانمردی در ورزش دارند و می توانند با اقدامات خود تا حد قابل ملاحظه ای نسبت به اصلاح برخی ناهنجاریهایی که امروزه در عرصه ورزش با آنها مواجه هستیم، اقدام کنند.

فوتبالیست پاکدشتی تیم ملی اکنون در تیم شهید منصوری قرچک توپ می زند و پیش از این نیز در تیم علم و ادب مشهد حضور داشته است و آرزو دارد همراه تیم ملی فوتسال به فینال جام جهانی راه پیدا کند؛ آرزویی که مردم نیز امید دارند حمید احمدی به آن دست یابد.