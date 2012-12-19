خدمات ارائه شده به مددجویان کمیته امداد استان قزوین مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) که با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، احمد عجم استاندار، آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، ائمه جمعه، روحانیون، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، استادان و کارشناسان در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی طی سالهای اخیر اقدامات خوب و ارزنده ای را درخصوص توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر یک میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد اظهارداشت: در استان قزوین نیز حدود 14 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارند که لازم است اقدامات حمایتی از آنان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

عجم با تقدیر از اقدامات کمیته امداد در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: باید در جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اقدامات جدی تری صورت گیرد.

وی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این افراد را مورد تأکید قرارداد و اظهارداشت: هم اکنون بیش از سه هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند که باید توسعه این خدمات در جامعه افزایش یابد.

استاندار قزوین یادآورشد: از نظر عاطفی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، باید نیازهای زنان سرپرست خانوار را شناسایی و تامین کرد تا این گروه بتواند با اتکاء به استعدادهای خود ضمن کارآفرینی معیشت خود را نیز تامین کند.

عجم گفت: وجود زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد ضرورت رسیدگی به امور این افراد را دو چندان می کند.