به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی با حضور مسئولان استانی و مذهبی، مراجع و نمایندگان بیوت مراجع در حسینیه این مرجع تقلید برگزار خواهد شد.



آیت الله مرعشی نجفی در سال 1315 (هجری قمری) در نجف به دنیا آمد. پدرش سید شمس الدین محمود مرعشی از بزرگان فقهای دوران خود بود.



سید شهاب الدین پس از فراگیری مقدمات علوم اسلامی، در نجف، در درس خارج فقه و اصول آقا ضیاء عراقی، شیخ احمد کاشف الغطا حاضر شد و از محضر آنان بهره‌های فراوان برد.



او در 27 سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد. مرعشی نجفی در نجف، کاظمین، کربلا، سامرا، قم، تهران و کرمانشاه تحصیل کرد و از محضر استادانی چون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی استفاده برد.



این استاد حوزه علمیه قم از برخی از مراجع عظام تقلید همچون: آقا ضیاء عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حایری یزدی اجازه اجتهاد دریافت کرده بود.

