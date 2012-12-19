ویژه برنامه های شب یلدا در آستان مقدس امامزاده حسن(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر،همزمان با شب یلدا ویژه برنامه احیا و شب زنده داری در آستان مقدس امامزاده حسن(ع) در غرب تهران بزرگ برگزار می شود.

در این مراسم قرائت دعای پرفیض کمیل، مناجات خوانی و حلقه های معرفت با محوریت عقلانیت و خردورزی در زندگی برگرفته شده از کتاب مفاتیح الحیات تألیف استاد جواد آملی با حضور طلاب حوزه علمیه تا اذان صبح در آستان مقدس امامزاده حسن(ع) خیابان قزوین خیابان امین الملک برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، این مراسم به صورت زنده در ویژه برنامه شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

گفتنی است، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از عموم مردم برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم دعوت به عمل می آورد.

برپایی نمایشگاه "یک نقش، صد نقاشی" برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

نمایشگاه آثار نقاشان معاصر و کودکان با عنوان "یک نقش، صد نقاشی" برای کمک به کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی روز جمعه اول دی ماه به مدت یک هفته در موزه هنر امام علی(ع) تهران برپا می شود.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این نمایشگاه حاصل کارگاه نقاشی روزهای 12 و 19 آبان ماه است که در پردیس ملت تشکیل شد.

یکصد کودک هفت تا 12 سال به سرپرستی علی ذاکری بر بومهای 50 در 50 سانتیمتر با موضوع آزاد آثاری را خلق کرده اند که در بخش کودکان این نمایشگاه ارائه می شود.

در بخش استادان نمایشگاه یک نقش، صد نقاشی 20 اثر از آثار هنرمندانی همچون "حسین ماهر"، "خسرو خسروی"، "کیوان عسگری"، "فرشید شفیعی"، "بهنام کامرانی"، "ستاره حسینی"، "عطیه بزرگ سهرابی"، "الهه مقدمی" و "مهناز پسیخانی" ارائه خواهد شد.

گفتنی است، عواید حاصل از این نمایشگاه به کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی هدیه می شود؛ موزه هنر امام علی(ع) در خیابان ولیعصر شمالی(عج) بالاتر از میردادماد روبه روی اتوبان نیایش قرار دارد.

نمایشگاه میوه‌ های پاییزی و سلامت در پردیس تهران برپا شد

همزمان با نزدیک شدن آخرین روزهای پاییز نمایشگاه میوه‌ های پاییزی و سلامت در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برپا شد.

همزمان با نزدیک شدن به آخرین روزهای فصل پاییز، نمایشگاه میوه‌های پاییزی و سلامت به‌ همت کانون هنری - فرهنگی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث در این مجموعه دانشگاهی برپا شده است.

این نمایشگاه به مدت دو روز فعالیتهای هنری خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار داده و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است.

گفتنی است، در بخش فعالیتهای هنری نمایشگاه میوه‌ های پاییزی و سلامت، علاوه بر معرفی خواص دارویی، انواع مختلف میوه‌ها نیز به نمایش درآمده است.

نمایشگاه میوه‌ های پاییزی و سلامت با هدف ترویج و الگوسازی برای توسعه استفاده از میوه ‌های سالم و بهره‌ گیری از نعمتهای الهی به نمایش درآمده است.

حجت الاسلام مهدی قائمی رئیس پردیس تهران و سرو قامت معاون فرهنگی و دانشجویی ضمن بازدید از فعالیتهای بخش هنری و خواص دارویی میوه‌ های پاییزی از برپایی این نمایشگاه استقبال کردند.

لازم به ذکر است، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث در جوار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) قرار دارد.