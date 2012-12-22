ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال به مجلس/ افزایش 35 دفتر پیشخوان دولت

سبد احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اصلاح قانون و ساختار سازمان ثبت احوال به منظور رفع برخی از مشکلات قانون فعلی ثبت که متعلق به سالهای بسیار قبل است انجام شده است.

وی تاکید کرد: اصلاحات این قانون از سوی کارشناسان و متخصصین ثبت احوال و با انجام تحقیقات و مطالعات چندین ماهه رخ داده و تاکنون بخشی از آن تدوین و در قالب لایحه ای به مجلس ارسال شده است و بزودی نیز بخش دیگر آن تدوین و فرستاده خواهد شد.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان تهران در مورد لزوم تغییر قانون ثبت نیز گفت: با توجه به تحولاتی که طی سالهای اخیر در ثبت احوال ایجاد شده به همین دلیل ضروری بود که اصلاحاتی در قانون قبلی بوجود بیاید که امیدواریم لایحه اصلاح مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد.

قشمی همچنین از ایجاد 30 دفتر پیشخوان دولت تا پایان سال خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده طی چند ماه باقی مانده تا پایان سال تعداد دفاتر پیشخوان الکترونیک دولت برای ارائه خدمات ثبت احوال به مردم از 45 به 70 دفتر افزایش پیدا خواهد کرد.