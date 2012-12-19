سینماهای حوزه هنری چون هر سال در اختیار فیلم فجر است

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره درباره خبری مبنی بر اینکه ممکن است سینماهای حوزه هنری میزبان فیلمهای جشنواره فیلم فجر نباشد، به خبرنگار مهر گفت: سینماهای حوزه هنری همچون آزادی، استقلال، بهمن و سپیده هر ساله در اختیار جشنواره فیلم فجر است.
وی افزود: این رویداد مهم فرهنگی هنری هر ساله همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود و ما نیز در کنار برگزارکنندگان این جشنواره هستیم. امسال نیز هیچ برنامهای برای به نمایش نگذاشتن فیلمهای فجر نداریم.
فرجی در پااین تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر رویداد مهمی در کشور است و حوزه هنری هرگز چنین کاری را انجام نمیدهد. این جشنواره یک هیات انتخاب دارد که آثار را برای حضور در بخشهای مختلف جشنواره بررسی میکند و پس از آن نیز دستاندرکاران جشنواره از حوزه برای همکاری دعوت میکنند.
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فجر نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، خبر حذف سینماهای حوزه هنری در جشنواره فجر را تکذیب کرد.
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