  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

فرجی در گفتگو با مهر:

سینماهای حوزه هنری چون هر سال در اختیار فیلم فجر است

سینماهای حوزه هنری چون هر سال در اختیار فیلم فجر است

مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره عنوان کرد: سینماهای حوزه هنری چون هر سال در اختیار فیلم فجر است و هر خبری غیر از این صحت ندارد.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره درباره خبری مبنی بر اینکه ممکن است سینماهای حوزه هنری میزبان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر نباشد، به خبرنگار مهر گفت: سینماهای حوزه هنری همچون آزادی، استقلال، بهمن و سپیده هر ساله در اختیار جشنواره فیلم فجر است.

وی افزود: این رویداد مهم فرهنگی هنری هر ساله همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و ما نیز در کنار برگزارکنندگان این جشنواره هستیم. امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای به نمایش نگذاشتن فیلم‌های فجر نداریم.

فرجی در پااین تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر رویداد مهمی در کشور است و حوزه هنری هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهد. این جشنواره یک هیات انتخاب دارد که آثار را برای حضور در بخش‌های مختلف جشنواره بررسی می‌کند و پس از آن نیز دست‌اندرکاران جشنواره از حوزه برای همکاری دعوت می‌کنند.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فجر نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، خبر حذف سینماهای حوزه هنری در جشنواره فجر را تکذیب کرد.

کد مطلب 1770702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها