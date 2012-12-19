پیکر مطهر شهید مجید عباسی در زادگاهش آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر این شهید با حضور چشمگیر مردم شهیدپرورصبح روز چهارشنبه در شازند برگزار و پس از آن به زادگاهش آستانه منتقل و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

پاسدارشهید مجید عباسی از کارکنان گروه رزمی مهندسی 42 قدر اراک روز دوشنبه این هفته 27آذر هنگام پاکسازی و خنثی سازی مین های به جامانده از دوران جنگ در مناطق عملیاتی طلاییه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.



مراسم بزرگداشت این شهید بزرگوار عصر امروز در زادگاه این شهید (روستای قلعه عباس آباد) برگزار می شود و فردا نیز در مصلی شازند بزرگداشت شهید مجید عباسی برگزار می شود.

