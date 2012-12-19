توماس مولر تا سال 2017 قراردادش را با بایرن تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد پیشین مولر تا ژوئن 2015 اعتبار داشت اما امروز باشگاه اعلام کرد این بازیکن قرارداد جدیدی با بایرن امضا کرده است.

مولر 23 ساله محصول آکادمی فوتبال بایرن است و بعد از اینکه در آگوست 2008 نخستین بازی رسمی خود را برای تیم اصلی بایرن انجام داد به یکی از مهره های کلیدی این تیم تبدیل شده است.

کارل هاینتس رومنیگه، رئیس باشگاه بایرن مونیخ گفت: توماس مولر در بایرن رشد کرده و به یکی از مهترین بازیکنان باشگاه تبدیل شده است. بسیار خوشحالیم که توانستیم قرارداد او را برای دو فصل دیگر تمدید کنیم. این نشان می دهد مولر تا چه حد به باشگاه نزدیک است.

مولر در این فصل از رقابت های بوندس لیگا عملکرد فوق العاده ای داشته و در 25 بازی رسمی برای این تیم 13 گل به ثمر رسانده و 10 پاس گل داده است.

