تشییع پیکر شهدای گمنام در خراسان جنوبی/ آمار شهدای گمنام به 71 شهید رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک دو شهید گمنام صبح چهارشنبه در شهر اسدیه مرکز شهرستان درمیان برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام با حضور گسترده مردم مسلمان اهل تسنن و تشیع شهرستان درمیان با شعارهای " برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی" و "شهیدان زنده اند الله اکبر" برگزار شد.

آمار شهدای گمنام خراسان جنوبی به 71 شهید رسید

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی هم در این مراسم با بیان اینکه تعداد شهدای گمنام استان 69 شهید در 16 نقطه استان بوده است، گفت: با خاکسپاری این دو شهید گمنام در درمیان، تعداد شهدای گمنام استان به 71 نفر رسیده است.

حسن مجنونی افزود: هم اکنون شهدای گمنام هشت دفاع مقدس در 17 نقطه خراسان جنوبی خاکسپاری شده است.

وی اضافه کرد: این دو شهید گمنام با توجه به درخواستهای مردم و مسئولان درمیان در شهر اسدیه خاکسپاری شده اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از شهدای گمنام در عملیات والفجر هشت در سن 19 سالگی به شهادت رسیده است، افزود: شهید دوم نیز در عملیات خیبر دفاع مقدس در سن 24 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شده است.