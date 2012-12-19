387 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز چهارشنبه تالار بورس تهران 387 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 168 میلیارد تومان داد وستد شد تا ارزش روز بازار به رقم 163هزارمیلیارد تومان برسد.

همچنین در نتیجه مبادلات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 37 واحدی به 2041 واحد رسید و شاخص آزاد شناور به 43 هزار و 341 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 687 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب 428 و 1685 واحد رشد یافتند و شاخص صنعت با رشدی 663 واحدی در رقم 30 هزار و 707 واحد متوقف شد. شاخص کل نیز با رشدی 654 واحدی به رقم 35 هزار و 760 واحد رسید.