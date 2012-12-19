  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

گزارش روزانه بورس/

387 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

387 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

ارزش روز بازار بورس تهران در آخرین روز کاری هفته جاری به رقم 163 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز چهارشنبه تالار بورس تهران 387 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 168 میلیارد تومان داد وستد شد تا ارزش روز بازار به رقم 163هزارمیلیارد تومان برسد.

همچنین در نتیجه مبادلات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 37 واحدی به 2041 واحد رسید و شاخص آزاد شناور به 43 هزار و 341 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 687 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب 428 و 1685 واحد رشد یافتند و شاخص صنعت با رشدی 663 واحدی در رقم 30 هزار و 707 واحد متوقف شد. شاخص کل نیز با رشدی 654 واحدی به رقم 35 هزار و 760 واحد رسید.

کد مطلب 1770717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها