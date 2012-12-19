به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور کشور به میزبانی زنجان از روز سه شنبه با حضور تیم های استان‌ زنجان، کردستان، ایلام، همدان، فارس، مازندران، تهران، لرستان، کرمان، قزوین، گیلان، البرز، چهارمهال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، گلستان، مرکزی و سمنان برگزار شد.

نفرات برتر مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور کشور در بخش کاتای انفرادی به ترتیب مهسا افسانه از استان تهران، آمنه خلفی از خوزستان به ترتیب مدال طلا نقره را از آن خود کردند.

همچنین در این مسابقات سمیرا مظفری نماینده استان زنجان و مسعود رفیعی از مرکزی به صورت مشترک مدال برنز را کسب کردند.

در این رقابت ها کیان مهر کیانی‌زاده از کرمان، نگار آقایی از آذربایجان شرقی، هاجر فلکی از چهار محال بختیاری و فریبا زارعی از استان البرز مقام‌های پنجم تا هشتم را به دست آوردند.

شرکت کننده استان ایلام قبل از آغاز مسابقات از حضور در این مسابقات انصراف داد

نتایج کاتای تیمی مسابقات قهرمانی کاراته دختران دانشگاه های پیام نور کشور اعلام شد

در این مسابقات تیم های استان خوزستان با ترکیب آمنه حلفی، مهدیس مکوندی و زهرا داریوشی، کرمان با ترکیب کیان مهر کیان زاده، عاطفه سلیمانی و بنفشه بهرام بیگی به ترتیب اول و دوم و تیم های استان گیلان و تهران به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.

همچنین تیم استان زنجان با ترکیب ندا حقانی، زهرا نصیری و رقیه داوری به مقام ششم بسنده و تیم های استان آذربایجان شرقی، البرز و مرکزی به ترتیب مقام های پنجم، هفتم و هشتم را کسب کردند.

لازم به ذکر است این رقابت ها با حضور36 کاراته کار از 12 استان کشور شامل استان های زنجان، فارس، تهران، کرمان، قزوین، گیلان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و مرکزی برگزار شد.

مسابقات کومیته انفرادی وزن 50- کیلوگرم قهرمانی دانشگاه های پیام نور برگزار شد

مسابقات کومیته انفرادی وزن 50- کیلوگرم قهرمانی کاراته دختران دانشگاه های پیام نور با شرکت 21 کاراته کار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان کاراته کاران در این وزن و در بخش کومیته انفرادی از 21 استان کشور در مجموعه ورزشی هتل پیام زنجان به رقابت پرداختند.

در این مسابقات نازنین کحالی از استان مرکزی با غلبه بر حریفان بر سکوی نخست ایستاد و فاطمه احمدی کارته کار تیم مازندران، زهرا داریوشی از استان خورستان به همراه زهرا سادات حسینی از استان کرمانشاه به ترتیب سکوهای دوم و سوم را به صورت مشترک به خود اختصاص دادند.

همچنین در این رقابت ها زهرا نازدانه از تیم گیلان، زهرا رادمنش نماینده ایلام، سعیده برازنده دانشجوی استان قم و پریسا غلامی از استان تهران مقام های پنجم تا هشتم را کسب کردند.

مدال طلای وزن 61- کیلوگرم مسابقات کاراته پیام نور به مازندران رسید

مدال طلای وزن 61- کیلوگرم مسابقات کومیته انفرادی کاراته دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشور به نماینده مازندران رسید.

این مسابقات عصر امروز با شرکت 17 کاراته کار از 21 استان کشور برگزار شد.

در این وزن و با رقابت کاراته کاران، رخساره مددیان از استان مازندران به مقام نخست رسید و سمیرا فرجی نژاد نماینده تیم تهران دوم شد

همچنین فاطمه منتظری از قزوین و راحله احمدی از خوزستان به طور مشترک حائز رتبه سوم شدند.

لازم به ذکر است سمیه تیزهوش از گیلان، زهرا حاج سلطانی از قم، لیلا خسروی از آذربایجان شرقی و فاطمه دلیری از لرستان به ترتیب مقام پنجم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

استان های ایلام، اردبیل، لرستان، قم، کردستان، مازندران، زنجان، فارس، تهران، کرمان، قزوین، گیلان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و مرکزی از جمله شرکت کنندگان در رقابت های وزن 61- کیلوگرم مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشور بود.

مازندران بر سکوی اول مسابقات کومیته انفرادی 68- کیلوگرم نشست

نماینده تیم مازندران بر سکوی اول مسابقات کومیته انفرادی 68- کیلوگرم کاراته دانشگاه های پیام نور نشست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان این مسابقات با شرکت 17 کاراته کار از 21 استان برگزار، و تیم های کرمانشاه، ایلام، کرمان، زنجان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، البرز، فارس، سمنان، قم، کردستان، اردبیل، گیلان، مرکزی، قزوین و تهران در این مسابقات نماینده داشتند.

مریم اسدزاده با غلبه بر حریفان مدال طلا را صاحب شد و سوسن قاسمی از قزوین به مدال نقره بسنده کرد.

همچنین زهرا خدابخشی از چهار محال بختیاری و حدیثه فامرینی از استان مرکزی به طور مشترک مدال برنز را به خانه خود بردند.

در این مسابقات طاهره حیدری کمال از قم، مژگان اکبری از تهران، سید الهام حسینی از البرز و فریبا زنگی آبادی از کرمان به تربیت حائز رتبه های پنجم تا هشتم شدند.