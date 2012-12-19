  1. هنر
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

"ثریا" به فناوری نانو تکنولوژی می‌پردازد

"ثریا" به فناوری نانو تکنولوژی می‌پردازد

برنامه "ثریا" چهارشنبه 29 آذر به بررسی صنعت نانو تکنولوژی در کشور می‌پردازد.

محسن مقصودی تهیه کننده "ثریا" درباره موضوع امشب این برنامه به خبرنگار مهر گفت: امشب چهارشنبه 29 دی با حضور سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و اسدی فر مسئول بخش صنعتی سازی آزمایشگاه‌های نانو تکنولوژی به موضوع فناوری نانو و سطح علمی ایران در این صنعت در منطقه و تاریخچه این علم می‌پردازد.

وی افزود: مهمان تلفنی برنامه نیز یکی از بهترین تولید کنندگان چادر مشکی در ایران است.

"ثریا" کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما به تهیه کنندگی محسن مقصودی است که چهارشنبه‌ها ساعت 23:15 از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1770723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها