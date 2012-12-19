محسن مقصودی تهیه کننده "ثریا" درباره موضوع امشب این برنامه به خبرنگار مهر گفت: امشب چهارشنبه 29 دی با حضور سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و اسدی فر مسئول بخش صنعتی سازی آزمایشگاههای نانو تکنولوژی به موضوع فناوری نانو و سطح علمی ایران در این صنعت در منطقه و تاریخچه این علم میپردازد.
وی افزود: مهمان تلفنی برنامه نیز یکی از بهترین تولید کنندگان چادر مشکی در ایران است.
"ثریا" کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما به تهیه کنندگی محسن مقصودی است که چهارشنبهها ساعت 23:15 از شبکه یک سیما پخش میشود.
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