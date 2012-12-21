امیر زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط کنونی خود ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران بدنسازی هستم و با تیمی هم برای فصل آتی رقابت‌های دوچرخه‌سواری به توافق نرسیده‌ام. البته چندین پیشنهاد از تیم‌های آسیایی و یک تیم اروپایی نیز دارم، اما هنوز در خصوص انتخاب تیم فصل آینده‌ام تصمیمی را اتخاذ نکردم. در آسیا تیم‌های کنتیننتال تفاوت چندانی با همدیگر ندارد، چراکه مسابقات در این بخش یکسان است.

وی با بیان اینکه حضور درتیم‌های اروپایی با توجه به شرایط کنونی ارز بهتر است، اظهار داشت: فصل گذشته در تیم "AG2R" فرانسه عضویت داشتم و امسال تمایلی برای ادامه همکاری با این باشگاه ندارم. شرایط زندگی دور از خانواده کمی برایم سخت است. ضمن اینکه حضور در تیم‌های اروپایی هم هزینه‌های خاص خود را نیز دارد.

"ترجیح می‌دهم که در ایران به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه بدم." عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران در المپیک 2012 لندن با بیان این جمله، اضافه کرد: اگر شرایط مساعد باشد، دوست دارم در یک تیم ایرانی رکاب بزنم. تیم جدیدم را تا پایان هفته آینده مشخص می‌کنم. با دانشگاه آزاد مذاکراتی خوبی داشتم و احتمالا با این تیم قرارداد منعقد خواهم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا که قرار است اسفندماه برگزار شود، شرکت می‌کنید؟ تاکید کرد: اگر فدراسیون ما را بخواهند در این مسابقات شرکت خواهم کرد.

زرگری در خصوص اینکه تیم ملی بدون سرمربی است، یادآور دش: رکاب‌زنان در تیم‌های باشگاهی خود تمرین می‌کنند و دیگر مانند سال‌های گذشته نیست که رکابزنان فقط در طول سال برای یک مسابقه قهرمانی آسیا خود را آماده کنند. درحال‌حاضر دوچرخه‌سواران در تیم‌های خود تمرین می‌کنند و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا یکی از برنامه‌های آنها است. رکابزنان آمادگی خود را حفظ می‌کنند و اگر فدراسیون بخواهد می‌آیند اگر هم نخواهد به کار در باشگاه خود نیز ادامه می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که شرایط کلی فدراسیون را گونه ارزیابی می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: با فدراسیون خیلی در ارتباط نیستم و در جریان کاری آنها نیز قرار ندارم. سرم به کار خودم گرم است و مدت زیادی است که از آنها بی‌خبرم. باید در مورد اخبار این رشته از ورزشکارانی سوال کنید که با فدراسیون در تماس هستند. البته فدراسیون با تعدادی از دوچرخه‌سواران قدیمی رابطه خوبی ندارد که من هم عضو آن دسته هستم.

عضو تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران در المپیک 2012 لندن در پایان گفت: البته نه اینکه رابطه فدراسیون خوب نباشد، اما مسئولان امر سعی می‌کنند اولیت را به افراد دیگری حتی در صورتی که ضعیف‌تر از ما باشند، بدهند.