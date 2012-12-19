مردان در حفظ و نگاهداشت عفت کوشا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه فیاض بخش استادیار دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست پرسش و پاسخ "آیا حجاب مختص خانم هاست ؟" که امروز به همت بسیج دانشجویی و با همکاری روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و کارکنان واحد اسلامشهر در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد، به ارائه سخنانی در خصوص معانی عفاف در کلام پیامبر و نیز اهداف و ابعاد عفاف پرداخت.



فیاض بخش در ابتدای این نشست، ضمن بیان تعریف عفاف از منظر حضرت رسول اکرم (ص) آن را نعمتی اختصاصی از سوی خداوند به انسان دانست و گفت: خداوند قوه ای اختصاصی تحت عنوان عفاف به انسان داده است.



وی عنوان کرد: اگر بخواهیم انسانی زندگی کنیم باید با کنترل بر غرایز با عفت باشیم.



نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آیات سراسر نور و برکت قرآن کریم و راهگشا بودن آیات الهی در تمامی زمینه ها، به سوره نور اشاره کرد و خطاب به حاضرین یادآور شد: کاملترین بحث ها درخصوص عفاف در سوره نور ذکر شده است.



وی عفت در گوش، زبان و چشم را از مهمترین مصادیق عفت دانست و تاکید کرد: عفاف تنها مختص خانمها نیست، بلکه آقایان هم باید در حفظ و نگاهداشت عفت کوشا باشند.



نشست "آیا حجاب مختص خانم هاست ؟" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با پرسش و پاسخ درخصوص موضوع حجاب و عفاف با نفیسه فیاض بخش ادامه و با قرعه کشی بین حاضرین و اهدای هشت کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس خاتمه یافت.