افزایش 8 درصدی صادرات در خراسان جنوبی/ کاهش عوارض صادراتی عامل رونق صادرات

محمدعلی خاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس بخشنامه ابلاغی 34 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض صادراتی چهار تا 100 درصد هستند.

وی با اشاره به کاهش نرخ عوارض صادرات، بیان داشت: طی چند ماه گذشته 34 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض صادراتی 20 تا 200 درصد شدند که در ماه جاری این عوارض به چهار تا 100 درصد کاهش یافته است.

خاشی از کاهش 19 درصدی وزن صادرات استان در هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در هشت ماهه سالجاری از بازارچه های مرزی استان بیش از 261 هزار تن کالا صادر شده است.

وی عمده ترین اقلام صادراتی این مدت را حلال صنعتی، موکت، هوی اند، سیمان، کاشی دیوار، شکلات، ویفر، لوله خرطومی، رب و کنسرو برشمرد.

خاشی ارزش ریالی صادرات استان را 115 میلیون و 329 هزار و 153 دلار دانست و ادامه داد: ارزش ریالی صادرات استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش یافته است.

کاهش 58 درصدی واردات در استان

وی همچنین قطعات موتورسیکلت، برنج، تخم اسپند، تخم کنجد، شاهدانه بوداده، گاو، شتر و ضایعات پلاستیک را از عمده ترین کالاهای وارداتی به استان دانست و ابراز داشت: واردات بازارچه های مرزی استان در این مدت یک میلیون و 112 هزار کیلوگرم بوده است.

خاشی با بیان اینکه وزن واردات استان 58 درصد کاهش یافته است، گفت: ورود این اقلام به استان به ارزش یک میلیون و 292 هزار و 945 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد از نظر ریالی کاهش داشته است.

وی افغانستان، عراق، پاکستان، آلمان و ترکمنستان را مقصد عمده کالاهای صادر شده از بازارچه های مرزی استان ذکر کرد و افزود: حلال صنعتی بیشترین میزان و درب و پنجره مستعمل و لوازم یدکی مستمعل کمترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی اعطای تسهیلات در پرداخت حق ورودی، ترخیص کالا با ضمانتنامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، معافیت ماشین آلات تولید از پرداخت حق ورودی، اخذ تضمین بیمه ای و ... را از جمله اقدامات این سازمان در راستای رونق مبادلات تجاری در استان برشمرد.