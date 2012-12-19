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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

جزیره فارسی میزبان شهدای گمنام/ خاکسپاری دو شهید در دل خلیج فارس

جزیره فارسی میزبان شهدای گمنام/ خاکسپاری دو شهید در دل خلیج فارس

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حضور سردار باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دو شهید گمنام در جزیره فارسی دفن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره فارسی از توابع استان بوشهر در فاصله 120 کیلومتری بوشهر که محلی برای آماده سازی نیروهای دریایی ایران در دوران جنگ بود و از جمله جزایر استراتژیک کشور محسوب می‌شود، ظهر چهارشنبه میزبان دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود.

در این مراسم افرادی چون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرمانده سپاه امام صادق(ع)، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، استاندار بوشهر، مدیران کل بنیاد شهید، فرودگاه‌ها، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر حضور داشتند.

این افراد پس از فرود در جزیره فارسی مراسم پرفیض زیارت عاشورا برپا کردند و سپس پیکر مطهر دو شهید گمنام در میان حزن و اندوه سربازان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه طی مراسمی باشکوه به خاک سپرده شدند.

محل شهادت این دو شهید در اروند بوده و امروز پس از پرواز بر فراز خلیج همیشه فارس در جزیره فارسی به خاک سپرده شدند.

امروز شش شهید گمنام در استان بوشهر تشییع شدند که دو شهید در کنگان و دوشهید در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه و دو شهید نیز در جزیره فارسی تشییع و خاکسپاری شدند.

کد مطلب 1770732

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