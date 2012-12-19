مفاهیم مذهبی باید به شکل جوان پسندانه ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برزگر ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان تبریز اظهار داشت: دوره های آموزشی مربوط به امور جوانان می تواند در مساجد، مدارس، دانشگاه ها و پادگان های نظامی با اهداف مختلف برگزار شود.

وی در خصوص افزایش هرچه بیشتر شدت جنگ نرم توسط دشمنان جمهوری اسلامی گفت: در حالی که دشمنان نظام، ارائه مفاهیم ضد اخلاقی و پخش این مفاهیم را در میان جوانان در اولویت های کاری خود قرار داده اند، وظیفه همه دستگاه های کشوری مقابله با جنگ نرم علیه جوانان است.

برزگر ادامه داد: مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و جنگ نرمی که از جمله فرمایشات اکید رهبری است با حرکت علمی و اعتقادی دستگاه ها میسر خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت های اصلی ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: توجه به مسائل ازدواج و طلاق، اعتیاد، حجاب و عفاف یکی از دغدغه های اصلی این ستاد است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز افزود: تأثیر ماهواره، رسانه ها و فضای مجازی در این مسائل باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب با آن ارائه شود.