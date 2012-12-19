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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

با هدف کاهش فساد اداری؛

خدمات عمومی درمالزی الکترونیکی می شود

خدمات عمومی درمالزی الکترونیکی می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس دبیرخانه دولت مالزی از ارائه الکترونیکی بیش از 90 درصد خدمات عمومی تا سال 2015 میلادی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "علی هسما" با اشاره به تصویب و تنظیم این مقررات در "شورای اقتصاد ملی" افزود: همه اداره ها و نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی باید به مهلت داده شده تا سال 2015 توجه داشته باشند.

وی همچنین در ادامه به توانایی ها و قابلیت متنوع دولت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: نه تنها از این طریق خدمات با کیفیت بهتری ارائه می شود بلکه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

در حال حاضر حدود 35 درصد خدمات در مالزی به صورت الکترونیک ارائه می شود.
 

کد مطلب 1770743

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