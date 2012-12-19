پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور جعفر حسینچی رئیس ستاد مرکزی مناطق 18 گانه دانشگاه آزاد اسلامی، کامبیز تحویلداری مدیر کل پژوهش و فنآوری منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، شهبازی جانشین ستاد مرکزی مناطق هجده‌گانه دانشگاه آزاد اسلامی، سعید شفائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، شهروز فرجاد معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و جمع کثیری از اساتید و دانشجویان محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، مراسم اختتامیه هفته پژوهش در سالن اجتماعات واحد اسلامشهر برگزار و از پژوهشگران برتر این واحد دانشگاهی تقدیر شد.



رشد چشمگیر شاخص های دانشگاه اسلامشهر در بخش های پژوهشی

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ابتدای این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی واحد اسلامشهر از رشد چشمگیر شاخص های این واحد دانشگاهی در کلیه بخش های پژوهشی طی سه سال اخیر خبر داد و ضمن تقدیر از تمام همکاران حوزه معاونت پژوهش، این پیشرفت را نتیجه سعی و تلاش یکایک کارکنان، اساتید و دانشجویان مشتاق به امر تحقیق و پژوهش دانست و از وی تشکر کرد.



طوبی امیر عضدی در ادامه به برخی از اقدامات پژوهشی این واحد دانشگاهی که برای اولین بار در بین تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته اشاره کرد و تاسیس اولین مرکز ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خودکار در میان تمامی دانشگاه های آزاد و سراسری را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، کسب ده ها رتبه ملی و بین المللی توسط تیمهای بتن و رباتیک و نیز ارتقاء امتیاز پژوهشی از 300 به 1470 را طی سه سال اخیر شایسته تقدیر دانست.



جایگاه مهم تحقیق و پژوهش در همگامی با تحولات جهانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز ضمن تقدیر از حضور حسینچی، تحویلداری، شهبازی و دیگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم با اشاره به تحولات جهانی، جهان امروز را جهان علم و فنآوری دانست و گفت: در حال حاضر با تبدیل جهان به دهکده جهانی، شاهد تحولات بسیار سریع در دنیای علم و فنآوری و تغییرات محسوس بازیگران در آن هستیم.



سعید شفائی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر در این فضا و عرصه رقابتی، خاطرنشان کرد: "هر لحظه غفلت در این عرصه ما را کیلومترها از جهان عقب خواهد انداخت.



وی در ادامه بر جایگاه تحقیق و پژوهش در همگامی با تحولات جهانی تاکید کرد و افزود: تنها راه موفقیت کشور در شاهراه دهکده جهانی، تولید علم و دانش و توجه به زیرساخت اصلی تحقیق و پژوهش است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ادامه به نقش خطیر مراکز آموزش عالی در این راستا اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید با اولویت دهی به تحقیق و پژوهش در پرورش محققان و پژوهشگران متخصص و متعهد به کشور کوشا باشند.



این مسئول در خاتمه ضمن تقدیر از مدیریت شایسته فرهاد دانشجو، کسب مقام دوم علمی پژوهشی کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی را تبریک گفت و یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با مدیریت علمی و اسلامی جدید خود توانسته در جایگاه دوم علمی و پژوهشی کشور بایستد.



ریشه تفکر انگیزه و عشق است



جعفر حسینچی رئیس ستاد مرکزی مناطق 18 گانه دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم، ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی پژوهشگران فرهیخته کشور، ریشه پژوهش را الهام گرفته از تفکر دانست و با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم در اهمیت تفکر و تدبر، ریشه تفکر را نیز انگیزه و عشق معرفی کرد.



وی وجود علاقه و انگیزه در امر پژوهش را گنجینه و نعمتی ارزشمند از سوی خداوند در وجود انسان خواند و افزود: وظیفه انسان در مقابل این گنجینه الهی، پرورش و استفاده صحیح از آن در بهترین راه ممکن می باشد.



این مراسم با تقدیر از اعضای تیم بتن، رباتیک و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر خاتمه یافت.