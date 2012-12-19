معدن دولومیت فارس آماده جذب سرمایه گذاران جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی منصوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: معدن دولومیت فارس از مهمترین پتانسیلهای این استان است که 2.7 میلیون تن ذخیره معدنی در آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری بر روی این معدن می تواند از 50 تا 150 میلیارد تومان انجام شود که البته این رقم سرمایه گذاری اولیه به حساب می آید.

مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری های فارس تاکید کرد: خط تولید اول این معدن با ظرفیت 100 هزار شمش منیزیم توان تامین مواد اولیه حداقل 10 کارخانه فرآوری این مواد معدنی را دارد.

منصوری افزود: سرمایه گذاران مختلفی از سراسر جهان و داخل ایران برای فعالیت در این بخش به استان فارس مراجعه کرده اند که ما در حال بررسی شرایط هستیم.

وی یادآور شد: سرمایه گذاری برای فرآوری این مواد معدنی نامحدود است و ما تعهد کرده ایم هر تعداد کارخانه که در این راستا در استان فارس تاسیس شود را تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های فارس با اشاره به کاربری فراوان منیزیم در صنایع مختلف، گفت: صنایع هواپیما سازی، اتوموبیل سازی، صنایع فولاد و نفت از جمله صنایع مهمی هستند که می توانند از این مواد استفاده کنند.

منصوری تاکید کرد: تاکنون ایران در زمینه تامین دولومیت و منیزیوم به چین، کره‌جنوبی و هلند وابسته بود که با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این معدن شاهد کاهش وابستگی ها خواهیم بود.

وی یادآور شد: بحث معدن دولومیت بزرگترین فعالیتی است که توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها در سطح کشور انجام شده و با توجه به اینکه سهام ‌دار این سازمان به‌عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، شهرداری‌های استان است، تمام درآمد و سود حاصل از فعالیت‌های آن در همین استان هزینه خواهد شد.