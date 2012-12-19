تشییع پیکرهای مطهر شهدا به منزله برخورداری از توفیق الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیلی صبح چهارشنبه درحاشیه آیین تشییع پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس درجمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم همواره جلوترازمسئولان گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب دردفاع از ارزش های انقلاب اسلامی هستند به گونه ای که درآیین تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شیراز نیز مردم حضور پررنگ داشتند.

وی تصریح کرد: در مورد زمان و مکان مراسم تشییع پیکر شهدا ی گمنام شهر شیراز اطلاع رسانی مناسبی از طریق صدا و سیما، رسانه ها ، تبلیغات شهری طی روزهای گذشته صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس فارس همچنین بیان کرد: مردم شیراز ظرف مدت چهار روز از آغاز ورود پیکرهای مطهر دو شهید گمنام به سومین حرم اهل بیت (ع) در60 مکان دانشگاهی، مذهبی، نظامی با این شهدا وداع کردند که این موضوع باعث تغییر حال و هوای این کلانشهرشده است.

بیعت همگان با مقام معظم رهبری مهمترین خواسته شهدا است

مشاور فرهنگی استاندار فارس در امور روحانیت نیز در مراسم خاکسپاری یکی از شهدای گمنام در منطقه هوایی شهید دوران شهر شیراز عنوان کرد: پیروی از راه شهیدان و بیعت با مقام معظم رهبری از مهم ترین خواسته‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

حجت‌الاسلام محمد حسین کاویانی راد ادامه داد: تقویت انسجام و افزایش روحیه استکبارستیزی در جامعه نیزاز دیگر وصیتهای شهدا به افراد است.

وی نیروی هوایی را نیروی آسمانی دانست و ابراز داشت: نیروهای هوایی ایران با پیوستن به انقلاب مردمی ایران اسلامی تاج افتخار را بر سر نهادند که افراد فعال در این نیرو با تقدیم جان خود در دوران دفاع مقدس بیعتشان را با انقلاب و رهبری به اثبات رساندند.